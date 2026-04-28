El laurel, además de su uso en la cocina, se volvió un aliado inesperado en la limpieza del hogar por un truco casero simple que ayuda a mejorar el aroma de la casa sin recurrir a productos químicos. La clave no está en hervirlo ni en quemarlo, sino en aprovecharlo dentro de un electrodoméstico de uso cotidiano: la aspiradora.

La lógica detrás de este método es sencilla. Cuando la aspiradora funciona, el aire que circula por la bolsa o el depósito puede arrastrar olores poco agradables, sobre todo si hay polvo acumulado o restos de suciedad. En ese contexto, las hojas de laurel liberan su aroma de manera gradual y ayudan a que el ambiente quede con un perfume más fresco y natural.

// Sumergir las sábanas en jugo de limón: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Esta solución de fácil ejecución ganó repercusión porque es fácil, económica y se hace con algo que muchas personas ya tienen en la cocina. Además, suma un plus práctico: mientras se limpia el piso, también se puede mejorar la sensación general de la casa, algo que se nota sobre todo en ambientes cerrados, dormitorios o espacios donde suele quedar olor a encierro.

En qué electrodoméstico va el laurel para perfumar la casa

El electrodoméstico en cuestión es la aspiradora. Ahí es donde se colocan las hojas para que, al encenderla, el aire que expulsa arrastre el perfume del laurel por los distintos ambientes.

Al colocar unas hojas de laurel en la aspiradora se mejoran los aromas del hogar. Foto: IA (ChatGPT)

No hace falta usar grandes cantidades. En general, alcanza con cinco o seis hojas secas o frescas, cortadas en trozos chicos, colocadas dentro de la bolsa o del depósito, según el modelo de aspiradora. Lo importante es que no se apoyen sobre el motor ni interfieran con el funcionamiento del equipo.

Antes de hacerlo, conviene revisar que el filtro y la bolsa estén limpios y secos. Si la aspiradora ya tiene humedad, polvo viejo o suciedad acumulada, el olor no se va a corregir solo con el laurel y el resultado puede ser bastante peor.

Cómo aplicar el truco del laurel paso a paso

Para que funcione bien, el procedimiento es simple y no lleva más de unos minutos:

Revisar que la bolsa o el depósito estén limpios

Confirmar que el filtro esté seco

Cortar 5 o 6 hojas de laurel en pedazos chicos

Colocarlas dentro de la bolsa o compartimento correspondiente

Usar la aspiradora de forma habitual

A medida que el aparato toma aire y trabaja, el aroma se va liberando de a poco. No deja un perfume invasivo, sino una sensación más suave, bastante más natural que la de muchos aromatizantes industriales.

Al pasar la aspiradora con laurel se genera una sensación de frescura en el hogar. Foto: Freepik

En casas donde se limpia seguido con aspiradora, este recurso puede servir para acompañar la rutina y hacer que el olor del polvo no quede dando vueltas. No reemplaza una limpieza profunda del aparato, pero sí suma una mejora concreta.

Por qué este truco se volvió tan recomendado

Uno de los puntos a favor es que no exige comprar productos de limpieza extra. Con unas pocas hojas, se puede resolver una molestia bastante común: el olor que sale de la aspiradora cuando empieza a funcionar.

También influye el tipo de fragancia que aporta el laurel. Tiene un aroma herbal, seco y fresco, que suele sentirse más limpio que otros perfumes demasiado dulces o artificiales. Por eso, muchas personas lo eligen como una alternativa casera para el día a día.

A eso se suma que el laurel es un ingrediente muy asociado al orden, la limpieza y el hogar. Más allá de las creencias simbólicas que lo rodean, en este caso su uso es bien concreto: mejorar el aire que sale del electrodoméstico mientras se limpia.