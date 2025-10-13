Con el paso del tiempo, las toallas blancas tienden a perder su color original, adquirir un tono amarillento o gris, e incluso endurecerse por el uso del jabón y la humedad. Sin embargo, existe un truco casero muy efectivo para devolverles el blanco y la suavidad sin dañarlas.

🧺 Paso a paso para blanquear las toallas

Llená un balde o el lavarropas con agua caliente.La temperatura alta ayuda a eliminar residuos de jabón y bacterias. Agregá media taza de bicarbonato de sodio.Este ingrediente natural actúa como blanqueador suave y neutraliza los malos olores. Sumá media taza de vinagre blanco.Es el mejor aliado para suavizar las fibras y eliminar restos de detergente. Dejá en remojo durante 1 hora.Si las toallas están muy opacas, podés dejar hasta 2 horas. Lavá como de costumbre, sin suavizante.El suavizante puede dejar una película que impide que las toallas absorban bien el agua. Secá al sol. La luz solar potencia el efecto blanqueador natural.

🌿 Tip extra

Si querés potenciar aún más el resultado, agregá una cucharada de agua oxigenada (10 volúmenes) al lavado. Es ideal para eliminar manchas sin dañar las fibras.

Con este truco, tus toallas blancas quedarán limpias, suaves y radiantes, como recién compradas.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.