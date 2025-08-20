Eliminar las manchas de aceite y vino de la ropa es posible, pero la clave está en actuar con rapidez y usar el método adecuado para cada tipo de mancha.

Para las manchas de aceite

El objetivo principal es absorber la grasa antes de que se fije en la tela.

Método rápido (para manchas recientes):

Absorber el exceso: Inmediatamente, usa un papel de cocina o una servilleta para presionar la mancha y absorber la mayor cantidad de aceite posible, sin frotar para no expandirla. Aplicar un absorbente: Cubre completamente la mancha con un producto absorbente como bicarbonato de sodio, talco, sal o maicena. Dejar actuar: Deja el polvo sobre la mancha por al menos 15-30 minutos para que absorba la grasa. Frotar y lavar: Sacude el exceso de polvo y aplica una pequeña cantidad de detergente lavavajillas líquido (que es un desengrasante potente) sobre la mancha. Frota suavemente con los dedos o un cepillo de dientes viejo. Lavar: Lava la prenda en la lavadora con agua tibia o caliente, siguiendo las instrucciones de la etiqueta de la ropa.

Para manchas secas o viejas:

Aplica detergente lavavajillas sobre la mancha y déjalo actuar durante varias horas o incluso toda la noche antes de lavar.

También puedes probar con una mezcla de una parte de vinagre blanco y dos partes de agua caliente para sumergir la prenda.

Para las manchas de vino

La clave es neutralizar los pigmentos del vino y evitar que se fijen en la fibra.

Método rápido (para manchas recientes):

Absorber el exceso: Con un paño o servilleta, presiona suavemente sobre la mancha para absorber el líquido, sin frotar. Aplicar sal: Cubre la mancha por completo con sal de mesa o sal gruesa. La sal absorberá el vino y evitará que se expanda. Dejar actuar: Deja la sal sobre la mancha durante unos minutos. Remojar: Retira la sal y sumerge la prenda en un recipiente con agua fría, o bien, si es posible, vierte agua hirviendo sobre la mancha desde una altura. Lavar: Lava la prenda de manera habitual.

Remedios caseros adicionales:

Vino blanco: Vierte un poco de vino blanco sobre la mancha de vino tinto. Esto ayuda a neutralizar los taninos. Luego, lava normalmente.

Bicarbonato de sodio y agua: Forma una pasta con bicarbonato y agua y aplícala sobre la mancha. Frota suavemente y deja actuar antes de lavar.

Agua oxigenada y detergente: Para manchas persistentes, mezcla a partes iguales agua oxigenada y detergente líquido. Aplica sobre la mancha, deja actuar unos minutos y luego lava con agua caliente.

Importante:

Siempre revisa la etiqueta de la prenda antes de aplicar cualquier método, especialmente con telas delicadas.

Nunca uses la secadora si la mancha no ha desaparecido por completo, ya que el calor la fijará de manera permanente. Repite el proceso hasta que la mancha se vaya.

