Para lograr un jardín lleno de color en la primavera argentina, el mes de agosto es ideal para sembrar ciertas flores. El frío del final del invierno permite que las semillas se preparen para la explosión de crecimiento y floración que se avecina.

Aquí te presento una selección de flores que puedes plantar en agosto y que te regalarán su belleza en primavera:

Flores de siembra directa en agosto:

Zinnias: Son muy populares por su facilidad de cultivo y la gran variedad de colores y formas que ofrecen.

Girasoles: Una opción perfecta para quienes buscan un jardín luminoso. Son fáciles de cuidar y crecen rápido, aunque necesitan un lugar amplio y soleado.

Caléndulas: Conocidas por sus vibrantes flores en tonos amarillos y anaranjados. Además, son beneficiosas para la huerta, ya que ayudan a repeler plagas.

Cosmos: Ideales para un toque silvestre. Se adaptan bien a la siembra directa en el suelo si el clima lo permite.

Petunias: Son un clásico para macetas y jardineras, con una explosión de color y, en algunas variedades, un dulce aroma. Florecen desde la primavera hasta el otoño.

Anémonas y Ranúnculos: Estas especies bulbosas también son ideales para plantar en agosto y disfrutar de su floración en primavera.

Foto creada con IA . App Gemini.

Flores para almácigos en agosto (luego trasplantar):

Crisantemos: Aportan elegancia y una amplia paleta de colores intensos. Se adaptan bien a las temperaturas frescas de agosto.

Reina Margarita: Una flor alegre que se puede sembrar en almácigos y luego trasplantar al jardín cuando el clima sea más cálido.

Siempreviva: Una excelente opción para quienes buscan flores duraderas y resistentes, ideales también para ramos secos.

Foto creada con IA . App Gemini.

Consejos para tu siembra en agosto:

Protección: Considera que en algunas zonas de Argentina todavía puede haber heladas en agosto. Si es el caso, es recomendable iniciar la siembra en semilleros o macetas dentro de casa o en un lugar protegido para luego trasplantarlas.

Suelo: Prepara la tierra del jardín o las macetas con abono orgánico para asegurar un buen crecimiento.

Riego: Riega de forma moderada, evitando encharcamientos, y auméntalo a medida que la temperatura suba y la planta crezca.

Luz: La mayoría de estas flores necesitan una buena exposición al sol para florecer de forma abundante, así que elige un lugar con buena iluminación.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.