Si tu amado perro te sigue a todos lados es probable que se deba a una combinación de instinto, socialización y, sobre todo, al vínculo emocional que han creado juntos.

Esta conducta es bastante común y, en la mayoría de los casos, es una señal de afecto y seguridad.

Foto creada con IA. App Gemini.

POR QUÉ TU PERRO NO SE SEPARA DE VOS

Instinto de manada: aunque los perros han sido domesticados, mantienen el instinto de vivir en manada. En tu hogar, tú eres el líder de esa “manada”, y tu perro te sigue para sentirse parte del grupo y seguro.

Vínculo emocional: los perros son animales sociales y forman fuertes lazos con sus dueños. Seguirte es una forma de demostrarte su cariño y su dependencia. Para ellos, eres su principal fuente de comida, refugio y afecto.

Refuerzo positivo: los perros aprenden a través de la asociación. Si cada vez que te sigue obtiene una caricia, una palabra amable o incluso un premio, asocia el comportamiento con una recompensa. Con el tiempo, esta conducta se refuerza.

Compañerismo: los perros disfrutan de la compañía de sus dueños. Seguirte es su manera de asegurarse de no perderse ni un momento de la acción, ya sea que estés cocinando, viendo televisión o simplemente moviéndote por la casa.

Entrenamiento: si desde cachorro lo entrenaste para que te siga, él continuará haciéndolo. Un entrenamiento basado en refuerzos positivos puede enseñarle a asociar tu presencia con cosas buenas.

Instagram

¿CUÁNDO PUEDE SER UN PROBLEMA?

Aunque en la mayoría de los casos este comportamiento es normal y sano, hay situaciones en las que podría indicar un problema subyacente. Si tu perro muestra signos de estrés, ansiedad o pánico cuando te alejas, podría tratarse de ansiedad por separación. Algunos síntomas de este trastorno son:

Ladridos o aullidos excesivos cuando te vas.

Destrucción de muebles u objetos.

Orinar o defecar dentro de la casa.

Intentar escapar.

Si sospechas que tu perro padece de ansiedad por separación, es recomendable consultar a un veterinario o a un etólogo canino para obtener un diagnóstico y un plan de acción.

Fuente: Gemini.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.