El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta por ciclogénesis que traerá lluvias y frío al AMBA.

El miércoles será el día más lluvioso de la semana, con tormentas fuertes en la Ciudad y el Conurbano, mientras que el jueves y viernes se mantendrán las precipitaciones aisladas y un marcado descenso de la temperatura.

Alerta por ciclogénesis: tormentas y frío en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta por ciclogénesis que traerá lluvias, tormentas y un fuerte descenso de temperatura en los próximos días.

El miércoles será la jornada más lluviosa de la semana en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

También se esperan precipitaciones intensas en la costa bonaerense, el Litoral y parte de la región pampeana .

Desde el jueves se mantendrán las condiciones de frío, con máximas por debajo de los 15 grados en el AMBA.

Recomiendan precaución al circular y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.

