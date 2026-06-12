A 17 días del crimen de Agostina Vega (14) en Córdoba, Miguel, abuelo de la adolescente, habló sobre el delicado estado de salud de Melisa Heredia, madre de la menor asesinada.

En medio de la investigación, cuyo principal imputado es Claudio Barrelier, expareja de Melisa, el hombre también se refirió a las imágenes que trascendieron del acusado junto a Soledad Andreani.

“Yo no conocía a esta chica. No conozco al círculo de Barrelier. A él lo habré visto una o dos veces acá”, expresó Miguel en El Diario de Mariana.

A 17 días del crimen de Agostina Vega, la desgarradora frase de su madre que conmueve a todos (América TV)

La desgarradora frase que repite la madre de Agostina Vega

Durante una entrevista, Mariana Fabbiani le consultó por el estado actual de su hija: “Sigue tu hija internada. Quiero saber cómo está ella. ¿Está consciente? ¿Está sedada? ¿Cuál es el estado de salud?#

Miguel respondió con visible dolor: “El estado de ella, psicológicamente, es complicado. Está viviendo una realidad paralela. Ella cree que su hija va a volver”.

Luego agregó que Melisa repite constantemente una frase que refleja la dificultad que tiene para aceptar la pérdida: “Dice todo el tiempo que Agostina va a volver”.

El abuelo explicó además que su hija estuvo presente tanto en el velorio como en el entierro de la adolescente, aunque bajo tratamiento médico.

“Melisa estuvo en el velorio y en el entierro de mi nieta, pero estaba sedada y no asume la realidad”, aseguró.

Y concluyó: “Hay días que está bien y hay días que está mal. No termina de asumir que Agostina está muerta”.

La madre de Agostina asistió al velorio acompañada por un equipo psicológico

El pasado 4 de junio, Melisa Heredia participó del velatorio de su hija en medio de una profunda conmoción.

Su presencia había generado incertidumbre debido al grave cuadro emocional que atravesaba. Un día antes, Elizabeth, abuela de Agostina, había contado en C5N: “Mi hija no se puede levantar de una cama, está dopada por la desaparición y la muerte de su hija porque no lo puede aceptar”.

Finalmente, la mujer pudo asistir al último adiós acompañada por profesionales.

Desde el lugar, el cronista Nahuel informó en La Mañana con Moria: “Moria, te confirmo que Melisa está desde las 8.20 en el sepelio”.

Y agregó: “La mamá de Agostina no está sola, está con un gabinete psicológico que la está acompañando”.