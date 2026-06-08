La causa por el femicidio de Agostina Vega sumó un dato estremecedor que podría ser decisivo para la investigación. A dos semanas del crimen, la Justicia accedió a una conversación que pone bajo la lupa la relación entre los dos principales acusados: Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta.

“No aparezcas por casa esta noche, tengo algo”, fue el mensaje que Claudio Barrelier le envió a su amigo Fassetta la noche en que asesinaron a la adolescente de 14 años. Esa advertencia, revelada por el programa La Mañana de Lape, quedó en el centro de la escena y se suma a la evidencia que complica a ambos sospechosos.

Osvaldo Fassetta y Evelyn, su hija.

La fiscalía avanza en el análisis de teléfonos celulares, comunicaciones, imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir los movimientos y contactos que existieron antes y después del asesinato de Agostina.

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Los investigadores no solo buscan pruebas directas contra Barrelier, sino que intentan determinar si hubo personas que sabían lo que había pasado, colaboraron con el acusado o participaron en maniobras para ocultar pruebas y entorpecer la causa.

Foto: captura TN

En ese contexto, la detención de Fassetta —amigo de Barrelier y residente en la planta alta de la casa de barrio Cofico donde, según la hipótesis judicial, ocurrió el crimen— es clave para entender el entramado de responsabilidades.

Para la Justicia, saber qué conocía cada persona del entorno y cuándo lo supo es una de las piezas que todavía falta encajar en el rompecabezas.

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La fiscalía también investiga una serie de hechos ocurridos durante los días en que la familia de Agostina la buscaba desesperadamente. Según la querella, Fassetta habría tenido un rol central en maniobras para simular normalidad mientras la adolescente seguía desaparecida.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, sostuvo que el acusado participó en acciones para distraer tanto a los investigadores como a los allegados de la víctima. Entre ellas, llamados telefónicos a familiares de Agostina durante la búsqueda, una conducta que para la querella formaría parte de un intento deliberado de desviar la investigación.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Fotos: capturas TN)

Mientras avanza esa línea, el fiscal Raúl Garzón espera poder indagar a Barrelier, quien sigue bajo seguimiento psiquiátrico en la cárcel de Bouwer. Antes, deberá ser sometido a peritajes interdisciplinarios para determinar su estado mental y si es imputable.

La investigación también incorporó una causa previa en la que Barrelier ya figuraba como denunciado. Se trata de un expediente iniciado por una joven de 21 años que aseguró haber escapado de la misma casa de barrio Cofico en 2025, tras haber sido retenida contra su voluntad. La Justicia ahora busca determinar si existió un patrón de conducta y si otras personas del entorno pudieron haber colaborado o encubierto los hechos.

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