La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba sumó este miércoles dos operativos simultáneos que pueden ser decisivos para esclarecer el caso. Por un lado, los peritos de la Policía Judicial trabajaron en la casa de Claudio Barrelier, principal acusado, mientras que otro grupo allanó el lugar donde lavaron el Ford Ka que habría sido usado para trasladar el cuerpo de la adolescente.

En la vivienda de Juan del Campillo al 800, los especialistas buscaron manchas de sangre y recolectaron muestras de ADN. Además, secuestraron la ropa de los ocupantes de la casa y realizaron una planimetría forense para relevar las dimensiones y disposición de las habitaciones, con el objetivo de reconstruir cómo se habría producido el crimen.

Imágenes del allanamiento a la casa de Claudio Barrelier del 3 de junio de 2026 (Fotos: capturas América TV)

Según la fiscalía, el asesinato de Agostina ocurrió dentro de la casa de Barrelier, donde el acusado vivía junto a su hija de 11 años y su pareja. Los peritos intentan determinar la mecánica de la muerte a partir de las proyecciones de sangre y el material genético que puedan encontrar en el lugar.

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En paralelo, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa donde se lavó el Ford Ka negro de Soledad Andreani, expareja de Barrelier. Ese vehículo habría sido utilizado para trasladar los restos de Agostina hasta un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fue hallada. Las cámaras de seguridad y los testimonios ubican al Ford Ka en la zona del hallazgo.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Foto: capturas TN)

El martes por la tarde, el hijo de Andreani llevó el auto a un lavadero artesanal. Ese lugar ya había sido allanado la semana pasada, pero este miércoles se realizó un nuevo operativo en busca de rastros y se secuestraron elementos de limpieza.

“Lo único que vinieron a buscar fueron los elementos con los que lavamos el Ford Ka, dos esponjas y un trapo”, contó a TN el vecino que lavó el auto. “Esto ocurrió el martes 26, a las 18. El hijo de Soledad trajo el auto como un día normal. Como no tenemos aspiradora, lo lavamos en el exterior. Habitualmente le pasamos un cepillo por adentro, pero lo vimos limpio a comparación de como estaba afuera”, relató.

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El abogado de la familia Vega, Carlos Nayi, fue contundente al señalar a Soledad Andreani como posible encubridora del femicidio. “La dueña del Ford Ka negro habría encubierto al único detenido que tiene la causa y lo habría ayudado en la logística”, afirmó.

“Sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la Justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, denunció Nayi.

El abogado insistió en que “hay mérito para investigarla y darle un grado de responsabilidad. Creemos que en algún tramo fue engañada y en otro tramo mintió, y eso es un delito llamado encubrimiento. Sostenemos que hizo un aporte logístico”.

Crimen de Agostina: mientras la familia realiza el velatorio, terminaron las pericias en la casa de Barrelier. (Video: TN)

Nayi también advirtió que “hay otras personas involucradas” en el caso. “Sabemos que la investigación tampoco se agota en esta mujer. Este hecho no pudo haberlo hecho una sola persona”, remarcó.

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