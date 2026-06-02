El caso de Agostina, la nena de 14 años que fue asesinada hace poco más de una semana, sigue generando aristas en los medios y ahora apareció un video en el que se lo vea a Claudio Barrelier, el único detenido de la causa y principal sospechoso, hablando de violencia de género con su suegra.

En América Noticias, Rolando Graña y Soledad Larghi exhibieron la grabación, que data de 2015, un año en el que Barrelier estaba en el mejor momento de su relación con Marianela, la hija de la dueña de la casa que alquilaba, y con quien tiene una hija.

Foto: captura América TV

“A mí me parece que la violencia de género, o cualquier tipo de violencia es un error de la humanidad. No debería existir, pero lamentablemente nosotros tenemos una cultura machista”, le dice la mujer a Barrelier, que la estaba entrevistando.

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“No me refiero a los hombres solamente. Somos machistas, y eso viene un poco generalizado que es normal pegarle a la mujer. Siempre lo hubo, toda la vida hubo violencia contra las mujeres, y contra los hombres también, pero es una aberración. No debería existir, y debería estar más penalizado”, cierra Ana la entrevista antes de que Barrelier la salude con un beso.

Según contó Graña, en esa casa de la calle Campillo al 800, “una mujer fue secuestrada, una chica de 14 años fue secuestrada y asesinada, y hay varias denuncias de mujeres que fueron atacadas y violadas en manada en esa misma casa”.

Marianela Palmero con Claudio Barrelier (Foto: captura América TV)

“El propio Barrlier la está entrevistando. En ese momento, hace once años, tendría unos 23 años”. Por su parte, Larghi puso el foco en Marianela Palmero, la hija de Ana y la madre de la hija de Barrelier, que aseguró que la grabación en la que se ve al acusado entrando con Agostina a su casa, eran de su hija con su ex.

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