El horror del crimen de Agostina Vega causó el estupor hasta de la madre de Claudio Barrelier, el único imputado por el femicidio de Córdoba.

“Lo desconozco como hijo, lo desconozco”, exclamó entre lágrimas ante TN.

Desolada, Viviana volvió a ofrecer disculpas: “Pido perdón a todo el mundo, le pido perdón a la población, porque esto me desbordó“.

Viviana, la mamá de Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega.

En ese punto, la señora se apiadó de la familia de Agostina: “Yo pensaba, yo creía en él. Ustedes me entienden como madre... Yo creía que era mi nieta, pero me defraudó”.

“Yo creía de una forma, él se hizo de otra. No lo entiendo... Yo desconozco sus amistades", se desligó.

Tras negar haber hablado con Claudio Viviana blanqueó: “Le preguntaría por qué todo esto. Por qué hizo toda barbaridad, esta monstruosidad... No lo voy a entender nunca...”.

Qué dijo de Agostina y su familia

“Conocí a la mamá de la nena nada más en una vez en una cancha, nada más. Una sola vez la vi”.

Y diferenció: “Yo de Agostina no tengo nada que decir de esa criatura. Yo a la nena no la conozco”.

“Dicen que (Claudio y Agostina) tenían una relación. Yo veía que ella andaba atrás de mi hijo, pero creo que tenía... Él me la presentó como una amiga, nada más”, cerró Viviana abriendo otro interrogante sobre el vínculo de su hijo, Claudio Barrelier, con Agostina Vega.