En medio de la conmoción que atraviesa Córdoba por el femicidio de Agostina Vega, un documento escolar reveló una faceta íntima y desconocida de la adolescente de 14 años.

Se trata de una tarea realizada en el colegio, en la que la joven describió sus gustos, sus pasatiempos y los sueños que imaginaba para su futuro.

El manuscrito fue difundido por Ramiro, su profesor de música, y rápidamente generó una profunda emoción entre familiares, amigos y usuarios de las redes sociales. En esas hojas, Agostina dejó plasmadas respuestas sencillas, propias de una adolescente que todavía tenía muchos proyectos por delante.

AGOSTINA VEGA Y LOS SUEÑOS QUE TENÍA PARA SU FUTURO

La joven cursaba tercer año en el IPEM 169 Rafael Escuti, aunque, según trascendió, no asistía a clases desde el pasado 8 de mayo. Dentro de una actividad escolar, respondió un cuestionario sobre sus intereses personales y las metas que esperaba alcanzar.

Entre sus respuestas contó que disfrutaba asistir a la escuela porque allí podía compartir tiempo con sus amigas durante los recreos. También reveló que su comida favorita era el asado, que le gustaba leer cuentos por entretenimiento y que prefería las películas románticas y animadas.

Los sueños que Agostina Vega no pudo cumplir: la emotiva tarea escolar que conmueve a Córdoba. Crédito: Instagram

Además, mencionó uno de los hobbies que más disfrutaba: realizar extensiones de pestañas, una actividad que formaba parte de sus intereses cotidianos y que practicaba con entusiasmo.

LA RESPUESTA QUE HOY GENERA DOLOR

Sin embargo, una de las respuestas fue la que más impactó tras conocerse el desenlace de su historia. Cuando le preguntaron cuáles eran sus objetivos a corto plazo, Agostina escribió que quería aprobar el año escolar.

Pero fue al hablar de su futuro cuando dejó en claro cuál era su mayor anhelo: convertirse en psicóloga.

Ese sueño, que quedó escrito de puño y letra en una simple tarea escolar, hoy se transformó en un recuerdo profundamente doloroso para quienes la conocieron. Mientras la investigación judicial avanza para esclarecer las circunstancias de su muerte, las palabras de Agostina permiten reconstruir la imagen de una adolescente con proyectos, ilusiones y una vida que recién comenzaba.