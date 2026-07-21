Con el Mundial 2026 ya finalizado,Mundial 2026 ya finalizado, comenzaron a conocerse historias que reflejan el costado más humano de Lionel Messi. Lejos de las cámaras y del reconocimiento público, el capitán de la Selección Argentina habría realizado numerosos gestos solidarios para ayudar a personas que soñaban con vivir la Copa del Mundo, pero no contaban con los recursos para hacerlo.

La encargada de revelar estos detalles fue Yanina Latorre, quien aseguró que el futbolista compró entradas e hizo posible que muchas familias pudieran asistir a los partidos.

Yanina Latorre reveló cómo ayudó Lionel Messi durante el Mundial

Al aire de El Observador, la conductora contó que Messi actuó con absoluta discreción durante toda la competencia.

“Me dijeron que ayudó a un montón de gente para que entre a los partidos”, comenzó diciendo Yanina.

En ese momento, uno de los panelistas recordó el caso de la familia del arquero de Cabo Verde, y Latorre amplió la información.

“Sí, los invitó y lo pagó. Hizo mucho, ayudó mucho. Mucha gente le pidió entradas y él compró un montón. Trató de ser justo y de ayudar a todo el mundo”, aseguró Yanina.

Yanina Latorre reveló los gestos solidarios de Lionel Messi durante el Mundial

El gesto de Lionel Messi con una familia que soñaba con estar en el Mundial

Entre las historias que trascendieron, una de las más conmovedoras fue la ayuda que recibió la familia de Vozinha, el arquero de Cabo Verde.

Según relató Yanina Latorre, Messi se ocupó personalmente de invitarlos para que pudieran vivir la experiencia del Mundial.

“Llevó a la cancha a la gente que no podía ir, como a la familia de Cabo Verde del arquero, que era electricista”, explicó.

La historia había conmovido durante el torneo, ya que la madre del futbolista no había podido asistir al debut de su hijo por no contar con el dinero necesario para afrontar los trámites de visado y el hospedaje.

Las revelaciones de Yanina Latorre volvieron a poner de manifiesto un rasgo que suele repetirse en quienes conocen de cerca al capitán argentino: su costumbre de ayudar en silencio, sin buscar reconocimiento, incluso en medio del evento deportivo más importante del mundo.