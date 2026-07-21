Mientras todavía continúa la repercusión por la final del Mundial 2026, una inesperada historia comenzó a recorrer las redes sociales. Un libro infantil publicado semanas antes del inicio de la Copa del Mundo cobró notoriedad por una serie de coincidencias con el desenlace que finalmente tuvo el torneo.

La obra se llama “The World’s Game” y fue publicada el 2 de junio, más de un mes antes del partido decisivo. Escrita por la autora argentina Yamile Saied Méndez e ilustrada por el colombiano Andrés Landazábal, la historia fue concebida para celebrar el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

LA SORPRENDENTE COINCIDENCIA CON LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Lo que parecía un simple cuento sobre la pasión por el fútbol terminó llamando la atención por un detalle inesperado: en sus páginas, la final enfrenta justamente a Argentina y España, con triunfo del seleccionado europeo por 2-1.

La coincidencia que más sorprendió a los lectores fue el autor del gol decisivo. En la historia, el tanto de la victoria lo convierte el número 7 de España, un dato que cobró enorme relevancia luego de que Ferran Torres marcara el gol que le dio el título a La Roja en el alargue de la final disputada ante la Albiceleste.

Incluso también aparece Nicolás Otamendi, quien entró en la última etapa del partido para contribuir a la defensa central tras las bajas de Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero por lesiones.

EL VIDEO QUE HIZO VIRAL AL LIBRO

El fenómeno explotó en TikTok cuando una usuaria mostró el libro y destacó las similitudes con el cuadro del Mundial. El video comenzó a circular con fuerza una vez que Argentina eliminó a Inglaterra y quedó confirmada la final frente a España.

Crédito: tiktok

A partir de ese momento, miles de usuarios empezaron a compartir imágenes de las páginas del cuento y a debatir sobre las llamativas coincidencias entre la ficción y lo que finalmente ocurrió en el torneo.

QUIÉN ES LA AUTORA DE “THE WORLD’S GAME”

La escritora Yamile Saied Méndez, nacida en Argentina y radicada en Estados Unidos, es una reconocida autora de literatura infantil y juvenil. Para este proyecto trabajó junto al ilustrador colombiano Andrés Landazábal.

El libro fue editado por Random House Children’s Books con el objetivo de acompañar el clima mundialista, cuando todavía no se conocían los cruces de la fase eliminatoria ni mucho menos los finalistas.