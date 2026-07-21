La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 sigue dejando fuertes repercusiones. Mientras millones de hinchas todavía intentan asimilar el golpe, Cristian “Cuti” Romero compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que habló del dolor por haber perdido la Copa del Mundo y les pidió perdón a los argentinos.

El defensor, que fue titular en la final pero debió salir reemplazado en el segundo tiempo por molestias físicas, publicó un extenso texto en Instagram en el que expresó cómo vive este difícil momento.

“Y esta vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros”, comenzó escribiendo el zaguero.

Foto: captura de pantalla de IG Cuti Romero

El pedido de perdón de Cuti Romero tras la derrota de Argentina

A corazón abierto, el futbolista dejó en claro cuánto significaba volver a levantar la Copa del Mundo.

“Soñábamos con llevar otra vez la copa a casa y no se dio. Pero si hay algo que nunca nos va a faltar es entrega. Dejamos la vida. Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece.”

Luego llegó uno de los pasajes que más repercusión tuvo entre los hinchas, cuando les habló directamente a quienes acompañaron al equipo durante todo el torneo.

“Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles. Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo. Sentimos ese cariño todos los días.”

La promesa de Cuti Romero después del golpe más duro

Pese a la tristeza por el subcampeonato, el defensor del Tottenham dejó un mensaje cargado de esperanza y aseguró que el grupo ya piensa en volver a competir para llevar a la Selección nuevamente a lo más alto.

“Hoy toca levantarse. Volver a empezar. Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años, en lo más alto.”

Sobre el final de su publicación, Romero destacó el espíritu competitivo del plantel y dejó una frase que rápidamente se viralizó.

“Porque las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas. Y este grupo, y al que le toque, va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre. Gracias por estar. Gracias por creer. Nos volveremos a levantar. Porque así es Argentina. Siempre juntos.”

Las palabras del Cuti Romero se suman a las de otros referentes de la Selección argentina, que en las últimas horas utilizaron sus redes sociales para agradecer el apoyo incondicional de los hinchas tras una final que dejó una profunda desilusión, pero también la promesa de volver a intentarlo.