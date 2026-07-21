Luego de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, Emiliano “Dibu” Martínez compartió un sentido mensaje en sus redes sociales que generó preocupación entre los hinchas.

Ya de regreso en el país, el arquero publicó una serie de fotos de la Copa del Mundo y expresó el dolor que le dejó no poder conquistar un nuevo título. Sin embargo, una frase en particular despertó todo tipo de especulaciones sobre su futuro con la camiseta albiceleste.

El mensaje de Dibu Martínez que encendió las alarmas

El mensaje de Dibu Martínez que encendió las alarmas

A través de su cuenta oficial de Instagram, el campeón del mundo en Qatar 2022 escribió: "Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.

Luego continuó con una profunda reflexión sobre el duro momento que atraviesa tras la caída en la final.

“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, continuó.

Esa última frase fue la que más llamó la atención y alimentó las dudas sobre una posible salida de la Selección Argentina.

Antes de cerrar su mensaje, el arquero dejó en claro el compromiso que mantuvo durante todo el torneo.

“Lo siento mucho, realmente intenté dar lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, concluyó.

Las palabras de Dibu Martínez llegaron apenas horas después de que la delegación argentina regresara al país tras obtener el subcampeonato del Mundial 2026 y rápidamente generaron una enorme repercusión entre los fanáticos, que le expresaron su apoyo y le pidieron que continúe defendiendo el arco de la Selección Argentina.