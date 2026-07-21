Un chico captado en un móvil desde Paraguay generó revuelo en redes por su parecido con Loan Danilo Peña, el nene desaparecido en Corrientes en 2024, mientras la Policía paraguaya analiza el caso del pequeño correntino para confirmar o descartar la hipótesis.

Un video grabado durante una cobertura en vivo desde la Expo 2026, en Paraguay, puso nuevamente en el centro de la atención pública el caso de Loan. Usuarios de redes sociales advirtieron un notable parecido entre un niño que apareció en la transmisión y el pequeño desaparecido en Argentina en 2024, lo que motivó una rápida intervención de la Policía paraguaya para corroborar su identidad y despejar dudas sobre un posible vínculo con la investigación.

La Policía de Paraguay trabaja contrarreloj para confirmar si un nene visto en una feria es Loan, desaparecido hace más de dos años.

La repercusión de lo ocurrido en la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso, fue inmediata y las comparaciones se multiplicaron en plataformas como Facebook, X, TikTok e Instagram. Ante el volumen de publicaciones y la preocupación generada, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay se presentó este domingo en el predio para iniciar las averiguaciones correspondientes.

LA POLICÍA PARAGUAYA INVESTIGA SI EL NENE ES LOAN

Fuentes oficiales anticiparon que los investigadores consideraron necesario analizar la situación para despejar dudas y verificar si existía algún elemento que justificara profundizar la pesquisa. “Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de este niño, quien de momento solo sabemos su nombre”, detalló Ramón Vera, oficial del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía de Paraguay.

Captura de TV muestra la última imagen que se tiene del niño, que es muy parecido a Loan.

La aparición del niño durante la transmisión llamó la atención debido a ciertos rasgos físicos que muchos usuarios consideraron similares a los de Loan. Sin embargo, las autoridades aclararon que una semejanza visual no constituye una prueba y que cualquier hipótesis debe ser respaldada por elementos concretos. Durante las primeras verificaciones, la Policía no encontró señales que permitieran sospechar que el menor estuviera siendo retenido contra su voluntad o que se encontrara en una situación de riesgo.

El abogado de la familia reclama que los imputados rompan el pacto de silencio. Imagen subida a Internet por eltrecetv. Por: Imagen subida a Internet por eltrecetv

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, el niño habría asistido al evento acompañado por familiares o personas cercanas, circunstancia que reduce la posibilidad de que se trate de un caso de secuestro o privación ilegítima de la libertad. Las autoridades señalaron además que el comportamiento reservado del menor frente a las cámaras no constituye un elemento suficiente para inferir una situación irregular.

“En el alerta amarillo que pesa sobre Loan, dice que tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza. Todas esas cosas aún nos quedan por verificar”, precisó Vera. Además, señaló que aún no cuenta con otros materiales visuales para determinar hacia dónde se dirigió el niño tras brindar la entrevista a la TV paraguaya, que le consultó sobre si había visto los partidos de la Selección Argentina, ya que el niño llevaba puesta la remera suplente color azul.

CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA RECONSTRUIR EL RECORRIDO DEL NENE

Como parte de las diligencias iniciadas tras la viralización del video, los investigadores comenzaron a recopilar imágenes de cámaras de circuito cerrado instaladas en distintos sectores de la Expo 2026. El objetivo es reconstruir el recorrido realizado por el menor dentro y fuera del predio ferial, identificar con quiénes estuvo y verificar los datos obtenidos durante las primeras entrevistas.

Captura de las cámaras de seguridad.

Las grabaciones permitirán determinar horarios de ingreso y salida, así como los movimientos efectuados durante su permanencia en el lugar. Este trabajo forma parte de los protocolos habituales de identificación que se aplican cuando surge información que podría estar relacionada con una persona desaparecida, especialmente en casos de alto impacto público.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, durante una reunión familiar realizada en la casa de su abuela. Desde entonces, la investigación avanzó sobre múltiples hipótesis, incluyendo la posibilidad de una red de trata de personas, aunque hasta el momento no se logró determinar con certeza qué ocurrió con el menor.

A más de dos años de su desaparición, el caso sigue generando una enorme repercusión social y mediática. Cada posible avistamiento o pista difundida en redes sociales suele provocar una rápida movilización de las autoridades y una gran expectativa entre familiares y ciudadanos que siguen de cerca la búsqueda.