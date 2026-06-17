El inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes dejó mucho más que la formalidad de un debate judicial. La jornada estuvo cargada de tensión, gestos inesperados y un pedido de detención que sacudió la sala.

Uno de los momentos más impactantes se vivió durante el último cuarto intermedio. Roxana, Rosario y Carmen, integrantes de la agrupación Mujeres Guerreras y Madres Corajudas, levantaron un cartel con la foto de Loan y la frase “No me olviden” frente a los imputados.

Loan Peña y sus padres (Fotos: capturas TN)

El mensaje apuntó directo a Carlos Pérez, que respondió moviendo la mano como si desviara la responsabilidad y señaló a Walter Maciel. Las mujeres redoblaron la apuesta y repitieron la pregunta frente al excomisario, que reaccionó con una sonrisa. Para ellas, ese gesto fue una burla, según una nota firmada por Alexis Acuña en tn.com.ar.

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UN BESO EN EL BANQUILLO, MURMULLOS EN LA SALA Y UNA AUSENCIA INESPERADA

Horas antes, otro gesto había generado revuelo: Pérez y María Victoria Caillava se dieron un beso justo cuando se acomodaban en el banquillo de los acusados, con Laudelina Peña a su lado. La escena, breve pero muy visible, provocó murmullos entre los presentes y sumó tensión al arranque de la audiencia.

Pero el foco principal se lo llevó la insólita situación de Federico Rossi Colombo, uno de los imputados que no se presentó de manera presencial. El tribunal pidió su detención en medio de la incertidumbre, pero tras el primer cuarto intermedio, el acusado apareció de manera remota a través de Zoom, acompañado por un nuevo abogado defensor, de apellido Delgado, que asumió esa misma mañana.

El letrado solicitó un plazo de 72 horas para interiorizarse en la causa, pero el tribunal, presidido por Fermín Amado Ceroleni, rechazó el pedido y remarcó que Rossi Colombo ya estaba debidamente notificado desde el 10 de abril.

Durante la audiencia, el imputado argumentó que no contaba con recursos económicos para afrontar los honorarios de una defensa privada: “No tengo los recursos para viajar y menos para pagar un abogado”, sostuvo.

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CASO LOAN: CAMBIOS DE DEFENSA Y DEFINICIONES SOBRE LA MARCHA

Luego de un nuevo cuarto intermedio, los jueces resolvieron que Rossi Colombo continúe en el proceso, dejaron sin efecto la rebeldía y la orden de detención, y ordenaron que sea asistido por una defensa oficial para evitar posibles conflictos de intereses. La decisión llegó después de que Martín Leiro, abogado del imputado Alan Cañete, se ofreciera a representarlo, lo que encendió las alertas sobre una posible incompatibilidad entre las defensas.

A partir de mañana, asumirá la letrada Juliana Machado. Además, le solicitaron a Rossi Colombo que se presente en la sede de Gendarmería para seguir el desarrollo de las audiencias.

El juicio arrancó con un clima cargado y múltiples frentes abiertos, en un proceso que busca esclarecer qué pasó con el nene de 5 años desaparecido en Corrientes. Desde mañana, con las primeras indagatorias, el expediente empieza a entrar en zona caliente y se esperan las primeras declaraciones que podrían marcar el rumbo del caso.

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