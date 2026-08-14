El corazón y el bolsillo de Marta Fort (22) estarían bien resguardados, luego de que la influencer confesara que estaba en pareja con un uruguayo, y ahora Pochi de Gossipeame precisó de qué vive Juan Manuel Ramírez (28).

“Autos no te va a robar porque él vende y compra autos de alta gama”, advirtió la panelista de Puro Show.

“Es de una familia bien, que no se preocupe porque no tiene ningún tipo de hijo ni nada raro”, continuó.

Juan Manuel Ramírez, el novio de Marta Fort. (Foto: @juanmaramirez1600)

Entonces aclaró: “Entrena mucho, como Martita que entrena un montón. Tiene tatuajes, como le gusta a Martita”.

Juan Manuel Ramírez, el novio de Marta Fort. (Foto: @juanmaramirez1600)

El muchacho en cuestión “vive en Canelones” y ya había viajado varias veces a Miami antes de juntarse con Marta.

Las semejanzas de Juan Manuel con Ricardo Fort

Al ver las fotos del adonis la reacción de Nancy Duré fue elocuente: “Me impresiona que es igual a Ricardo. Lo veo con los músculos trabados, con esa pose de Ricardo y wow...”.

Juan Manuel Ramírez, el novio de Marta Fort. (Foto: @juanmaramirez1600)

La referencia era a los músculos tallados, los tatuajes que cubrían su cuerpo y la pasión por los autos de lujo.

Como si fuera poco, así como Erika Mitdank se convirtió en novia de Ricardo a través del concurso del Bailando, también Marta encontró el amor de la misma forma.