Laura Azcurra dio un giro inesperado en su vida profesional. Después de más de dos décadas como una de las caras más reconocidas de la televisión argentina, la actriz se dedica de lleno a un proyecto propio: Ayurmate, un emprendimiento que fusiona el mate de siempre con saberes milenarios llegados de la India.

ASÍ ES EL NUEVO EMPRENDIMIENTO DE LAURA AZCURRA

El corazón del proyecto está en la mezcla de yerba mate con hierbas y semillas elegidas una por una, como marcela, cedrón, manzanilla, coriandro e hinojo. Cada combinación responde a los principios de la Ayurveda, una filosofía de bienestar milenaria que entiende la salud como un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, y que se refleja también en lo que elegimos consumir día a día. Ayurmate nació en 2021, en medio de la pandemia, como una iniciativa colectiva.

Laura Azcurra presenta su emprendimiento de yerba con hierbas inspirado en la Ayurveda

Azcurra se unió a un grupo de mujeres artistas y emprendedoras para darle vida a esta propuesta, que además de vender un producto busca instalar hábitos más saludables: entre ellos, el uso de la miel como aliada del sistema inmunológico y fuente de vitaminas.