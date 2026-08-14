Los amantes del dub y el trip hop tendrán una cita especial en Buenos Aires. Mad Professor, uno de los nombres fundamentales en la evolución del género, regresará a la Argentina para presentar “Dub Protection”, un espectáculo que tendrá como eje su reconocida reinterpretación del álbum Protection, de Massive Attack.

El show será el 14 de octubre en Niceto Club y marcará la primera vez que el músico presente en la ciudad su versión en vivo de No Protection, el disco que convirtió un clásico del trip hop en una experiencia completamente atravesada por el dub.

Foto: prensa Mad professor

El concierto tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Además de recorrer el repertorio de No Protection, Mad Professor interpretará otros dubs emblemáticos de su extensa trayectoria, en un recorrido por más de cuatro décadas dedicadas a la experimentación y la innovación sonora.

La historia detrás de No Protection

Para entender la importancia de este show hay que remontarse a 1995. Ese año, Massive Attack convocó a Mad Professor para reinterpretar íntegramente Protection, su segundo álbum de estudio.

El resultado fue No Protection, una obra que llevó las canciones originales hacia un universo de ecos, reverberaciones, bajos profundos y atmósferas hipnóticas. Con el tiempo, el disco se convirtió en una pieza de culto y en uno de los cruces más influyentes entre el dub y el trip hop.

Ahora, esa experiencia llegará por primera vez a Buenos Aires en formato de espectáculo en vivo, con el sonido y la mezcla como protagonistas.

Quién es Mad Professor

Mad Professor, cuyo nombre es Neil Fraser, nació en Guyana y se radicó en el Reino Unido. Es productor, ingeniero de sonido y músico, además de una figura clave en la expansión del dub más allá de Jamaica.

Discípulo de Lee “Scratch” Perry, fundó el sello y estudio Ariwa y tuvo un papel destacado en la evolución del dub hacia la era digital durante las décadas de 1980 y 1990.

A lo largo de más de 40 años de carrera, trabajó y realizó remixes para artistas de distintos géneros, entre ellos Massive Attack, Depeche Mode, Sade, Jamiroquai, Beastie Boys y The Orb. Su estilo combina las raíces del reggae con la experimentación electrónica y lo convirtió en uno de los referentes más reconocibles del dub moderno.

Su reinterpretación de Protection, publicada bajo el nombre No Protection en 1995, es considerada una de las obras fundamentales en el encuentro entre el dub y el trip hop.

Foto: prensa Mad professor

Cuándo y dónde toca Mad Professor en Buenos Aires

Mad Professor se presentará el 14 de octubre en Niceto Club, en Buenos Aires, con su espectáculo “Dub Protection”.

La propuesta permitirá escuchar en vivo No Protection y otros clásicos de su carrera, en un concierto especialmente pensado para explorar la mezcla, la improvisación y las posibilidades del sonido.

Las entradas ya se encuentran a la venta.