Gabriela Acher regresa a los escenarios porteños con “¿Qué hace una chica como yo en una edad como ésta?”, un espectáculo en el que combina humor, reflexión y su particular mirada sobre el paso del tiempo, el amor y la vida de las mujeres.

La actriz, que fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se presentará durante agosto en el Teatro Picadilly, ubicado en la avenida Corrientes 1524.

Las funciones están programadas para los domingos 16 y 30 de agosto, a las 19.30, con entradas disponibles a través de Plateanet.

Foto: prensa

De qué trata el espectáculo de Gabriela Acher

En esta nueva propuesta, Acher busca interpelar especialmente a las nuevas generaciones de mujeres a través de un formato presentado como una charla al estilo TED, pero atravesada por su habitual impronta humorística y su carisma.

Uno de los ejes del espectáculo es la relación de las mujeres con la edad y la manera en que cambió la forma de disfrutar de la vida. La propuesta plantea que hoy las mujeres pueden vivir y disfrutar plenamente independientemente de si tienen 40, 50, 60, 70 años o más.

A partir de esa mirada aparece una serie de preguntas que funcionan como disparadores: ¿los 60 son los nuevos 40?, ¿los 50 son los nuevos 30?, ¿los 40 son los nuevos 20?

Foto: prensa Gabriela Acher

El amor también ocupa un lugar central

El espectáculo también recupera uno de los temas que forman parte del universo de Gabriela Acher: las relaciones y la vida sentimental.

La actriz propone un “consultorio sentimental” en el que aborda estos interrogantes desde el humor y deja una particular reflexión para quienes todavía están solteras: quizás el amor de sus vidas todavía no nació.

La propuesta apunta así a revisar con humor algunas de las ideas instaladas sobre la edad, el deseo, el amor y aquello que supuestamente debería suceder en cada etapa de la vida.

Cuándo y dónde ver a Gabriela Acher

Gabriela Acher presenta “¿Qué hace una chica como yo en una edad como ésta?” en el Teatro Picadilly, ubicado en avenida Corrientes 1524, Buenos Aires.

Las funciones serán:

Domingo 9 de agosto — 19.30

Domingo 16 de agosto — 19.30

Domingo 30 de agosto — 19.30

Las entradas se pueden adquirir a través de Plateanet.