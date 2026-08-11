El Teatro Hasta Trilce será el escenario del estreno de “Lo único continuo”, una comedia trágica escrita y dirigida por Maxi Rofrano que combina vampiros, humor negro y fantasía para explorar los lazos familiares y las heridas que ni el paso de los siglos logra borrar.

La función inaugural se realizó el miércoles 12 de agosto a las 21:00, con entradas disponibles a través de Alternativa Teatral.

La propuesta se destaca por su originalidad y por una puesta en escena que fusiona actuaciones, música, efectos especiales y coreografías.

Lo único continuo. (Foto: @lounico.continuo)

Una historia de inmortalidad, rituales y vínculos que no se rompen

La trama gira en torno a Dante y Víctor, dos hermanos que pasaron años ocultos en un paraje remoto de la provincia de Buenos Aires, intentando escapar de Anya, su madre vampira, responsable de un pasado que los persigue.

La muerte inesperada de Víctor desencadena un ritual desesperado: Dante, junto a su asistente Katerina, intenta traerlo de regreso.

Lo Único Continuo. (Foto: @lounico.continuo)

El hechizo tiene un giro inesperado cuando el espíritu de Víctor termina en el cuerpo de un plomero que había llegado por casualidad a reparar una gotera.

Lo que comienza como una situación absurda y cómica pronto se transforma en un enfrentamiento inevitable: Anya descubre el escondite y llega acompañada por Iks, una criatura demoníaca, decidida a forzar el regreso de sus hijos.

Enfrentados a una amenaza ancestral, los hermanos deben lidiar no solo con su madre, sino también con los deseos, culpas y vínculos que marcaron sus vidas.

El elenco y el equipo detrás de la puesta

El elenco de “Lo único continuo” está integrado por Mariana Maciel, Victoria Casellas, Hernán Staiger, Nicolle Scher y Paolo Cillo. La dirección y dramaturgia corren por cuenta de Maxi Rofrano, acompañado por un equipo artístico que incluye a Noelia Galera como asistente de dirección, Guido Inaui Vega en la producción ejecutiva y Gabriella Gerdelics en el diseño de vestuario.

La obra suma recursos de magia teatral, música original compuesta y dirigida por Bruno Leichman, y la participación de un cuarteto de cuerdas integrado por Anahí Melendez, Florencia Judith, Hilén Alves y Regina Manfredi. La escenografía es de Caro Beltrán, los efectos de Victoria Palma y la coreografía de Juan Mendé.

Una experiencia escénica que cruza géneros y emociones

“Lo único continuo” propone una experiencia donde la comedia y la tragedia conviven en un universo fantástico atravesado por emociones humanas. El espectáculo invita a reflexionar sobre la inmortalidad, el deseo y los lazos familiares, con una puesta que apuesta a la magia, la música y el humor negro.

La obra se presenta en Teatro Hasta Trilce (Maza 177, CABA) y promete una función donde el terror, la fantasía y el drama familiar se mezclan para hablar de aquello que permanece, incluso cuando todo parece haber terminado.