Priscila Crivocapich, expareja de Roberto García Moritán, rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con el exfutbolista Jonás Gutiérrez, que fue novio de Alejandra Maglietti. En diálogo con el programa Puro Show, la periodista aclaró cómo es su relación con el deportista en medio de los trascendidos.

En el ida y vuelta con el cronista del programa de eltrece, la comunicadora fue tajante: “Somos amigos, compañeros, con él hicimos todo el Mundial en la TV Pública”. La periodista explicó que el rumor surgió a partir de una foto en redes sociales y porque suelen jugar al pádel juntos, pero remarcó que solo los une una amistad y el trabajo compartido.

Jonás Gutiérrez (Foto: redes sociales).

“Jugamos al pádel juntos bastante. Entonces, por ahí debe venir la mano”, señaló. Además, contó que cuando comenzaron a circular las versiones, ambos hablaron del tema pero eligió no dar detalles de esa conversación que tuvieron al respecto: “Hablamos, sí, sí, hablamos, hablamos”.

Priscila Crivocapich habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Crivocapich también aclaró que no tiene nada que ocultar y que no ve motivo para dejar de compartir actividades con amigos o compañeros de trabajo. “¿Por qué voy a ocultar algo que no tengo nada que ocultar? Personalmente, de compañero de trabajo, una amistad nada más”, insistió.

QUÉ DIJO PRISCILA SOBRE LOS RUMORES DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN CON EMILY SECO

En otro tramo de la entrevista, Priscila Crivocapich fue consultada por su ex, Roberto García Moritán, y la reciente aparición de un video en el que se lo ve caminando de la mano con Emily Seco. Al respecto, aseguró que no estaba al tanto de las imágenes porque estuvo en Uruguay y se mantuvo alejada del teléfono y las redes.

“No vi nada, no hay nada que responder al respecto. Tema superado”, dijo ante las preguntas y al final, cuando le preguntaron si le quedó algo positivo de su relación con el exmarido de Pampita, Crivocapich prefirió no profundizar: “Nada más para decir.Ya está”.

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