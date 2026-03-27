Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán se separaron y, lejos de encontrarse terceros en discordia, hubo otros factores que incidieron de manera decisiva.

La modelo contó cuáles fueron los motivos de la ruptura. “Sabía que estaba con alguien mediático y me imaginé que algo podía pasar”, admitió.

Enseguida, la periodista Priscila Crivocapich explicó: “En el momento en que nos separamos, yo me guardé. Siempre fui bajo perfil, tranquila... Entonces por ahí se dijeron cosas que nada que ver. Yo dije: ‘Bueno, que pase y que calmen las aguas’”.

Foto: Instagram (@priscilacrivo)

POR QUÉ SE SEPARARON CRIVOCAPICH Y GARCÍA MORITÁN

Priscila fue concreta para explicar los motivos de la distancia: “Salir con alguien un tiempo es para conocerse y ver si coincidís o no; y no éramos compatibles. No coincidíamos. Somos muy distintos en la vida, en lo que uno quiere, en las formas, en los hábitos. Teníamos un amigo en común, nos presentó y duró lo que duró. Fue un revuelo por mi trabajo y la exposición de él. Nada más. Pero incompatibilidad absoluta”.

Priscila Crivocapich reveló por qué se separó de Roberto García Moritán: “Somos muy distintos en la vida” | Créditos: Instagram

Finalmente, aclaró: “Tuve en algún momento un novio muy celoso y te metés en una rueda que es difícil de salir. Con el tiempo, se arruina todo. Además, tengo que admirar a la persona que tengo al lado. Y creo que del otro lado pasa también eso. Perder la admiración me deserotiza y es como que digo: ‘No, esto no’”.