En medio de las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Gisela Dulko tras su separación de Priscila Crivocapich, Roberto García Moritán salió a aclarar la situación y fue contundente: “No hay historia, no es verdad”.
El empresario y político enfrentó los rumores en una entrevista con Puro Show, donde respondió sin vueltas sobre su presente amoroso y el supuesto romance con la extenista.
Consultado sobre cómo atraviesa la separación, García Moritán aseguró: “Estoy bien, estoy tranquilo, trabajando mucho y con ganas de que termine el año”.
Cuando le preguntaron si ya lo “pusieron de novio de nuevo”, fue tajante: “No, eso no es verdad. Con Gisela nos seguíamos de redes, ese día hablamos dos minutos y hablamos de los chicos, nada que ver”.
Y agregó: “Si me decís a mí, nos vieron hablando esos minutos y tuvieron ganas de compartir alguna idea, pero no, no es verdad. Si no, no tendría problema en decirlo”.
El empresario también desmintió cualquier tipo de infidelidad en su relación anterior: “No, no, mentira, nada que ver. Ella sabe que no es así, así que no, no hay nada que inventar. Lamento romper un poco el chisme”.
EL PRESENTE DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN Y LA RUPTURA CON PRISCILA CRIVOCAPICH
Roberto García Moritán fue claro sobre su presente sentimental: “No hay ninguna historia ahí. Tengo ganas de estar soltero ahora”. En cuanto a cómo quedó la relación con Priscila Crivocapich tras la separación, sostuvo: “En buenos términos. Veníamos hablándolo, ninguna sorpresa”.
¿Hay chances de reconciliación? García Moritán fue sincero: “Ahora no la veo, viene el verano. Nunca se sabe. La vuelta de la vida nunca se sabe”. Sobre sus vacaciones, Moritán dijo: “Tengo unas vacaciones por delante con mis hijos que pienso disfrutar mucho, lejos de todo lo que tiene que ver con este mundo”.
