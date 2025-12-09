La jornada televisiva tuvo a Roberto García Moritán como protagonista luego de que rompiera el silencio frente a la cámara de A la tarde sobre su separación de Priscila Crivocapich y los rumores que lo relacionaron con Gisela Dulko.

Apenas comenzó la nota, el cronista fue directo: “Se confirmó la separación con Priscila. ¿Cómo estás viviendo este momento?”, indagó. A lo que Moritán respondió sin rodeos: “Tranquilos. Ya era algo que veníamos conversando hace unos días. Sin sorpresas”.

Cuando le mencionaron que Priscila habría dicho que él “era un encantador de serpientes” y que “de la noche a la mañana cambió”, el político se mostró sorprendido: “Es rarísimo, no me imagino esa conversación. No la escuché de ella, así que no te puedo decir. No es el tipo de mujer que habla mal a las espaldas de las personas".

En medio de especulaciones sobre un supuesto proyecto de maternidad que habría generado distancia, Moritán optó por la reserva: “Es algo muy íntimo, no hablo de esas cosas”, atinó a decir, sin querer profundizar.

Cuando le preguntaron si aún quedaban charlas pendientes con su ex, fue claro: “No, es definitivo. Las cosas no salieron como pensábamos, nada más”.

Pero el momento más esperado llegó con la pregunta sobre Gisela Dulko, luego de que el rumor circulara con fuerza en redes y programas de espectáculos. Roberto lo negó con contundencia: “No, eso es un invento. Nos conocimos en un cumpleaños y charlamos dos minutos de los chicos, nada que ver. Inventaron”.

Para cerrar, Roberto descartó cualquier nueva relación en el corto plazo: “No creo. Me voy de vacaciones con los chicos, mi idea es otra“, cerró, antes de finalizar la nota.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN DEFENDIÓ A BENJAMÍN VICUÑA DE LAS EXPLOSIVAS ACUSACIONES DE LA CHINA SUÁREZ

Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la escena mediática al ser consultado por el conflicto que atraviesa Benjamín Vicuña con Eugenia “la China” Suárez, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio.

En medio del escándalo del que se hicieron eco todos los medios y redes, García Moritán no le esquivó al tema: “Es un gran padre y un tipazo”, aseguró, marcando distancia del ruido mediático:

“Yo estoy en otra cosa, no consumo demasiado. Me meto más en otras cuestiones, pero lo que te puedo decir es lo que viví: me parece un gran tipo y un gran padre”, agregó, sin escatimar en halagos para el chileno.

Respecto a las críticas que Vicuña recibe en algunos programas, Moritán fue categórico: “Es un poco el costo de la popularidad. Cuando sos una persona pública te sometés a esto”, aseguró.

Y completó con una frase que dejó sabor a experiencia propia: “Cuando uno sabe leer el trasfondo, se terminan aprendiendo cosas. A mí en su momento me sirvió para entender que exponer las cosas tiene sus riesgos”, cerró.