Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la escena mediática al ser consultado por el conflicto que atraviesa Benjamín Vicuña con Eugenia “la China” Suárez, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio.

En medio del escándalo del que se hicieron eco todos los medios y redes, García Moritán no le esquivó al tema: “Es un gran padre y un tipazo”, aseguró, marcando distancia del ruido mediático:

“Yo estoy en otra cosa, no consumo demasiado. Me meto más en otras cuestiones, pero lo que te puedo decir es lo que viví: me parece un gran tipo y un gran padre”, agregó, sin escatimar en halagos para el chileno.

QUÉ DIJO MORITÁN SOBRE LAS ACUSACIONES DE LA CHINA SUÁREZ CONTRA VICUÑA

Respecto a las críticas que Vicuña recibe en algunos programas, Moritán fue categórico: “Es un poco el costo de la popularidad. Cuando sos una persona pública te sometés a esto”, aseguró.

Y completó con una frase que dejó sabor a experiencia propia: “Cuando uno sabe leer el trasfondo, se terminan aprendiendo cosas. A mí en su momento me sirvió para entender que exponer las cosas tiene sus riesgos”, cerró.

PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO ANÍMICO DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS LOS DICHOS DE LA CHINA SUÁREZ: “ESTÁ MUY DEPRIMIDO”

Una vez más, Benjamín Vicuña volvió a estar en el centro de la polémica. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, el entorno del actor está muy preocupado por su estado anímico.

La conductora dio a conocer en vivo el mensaje que recibió y que sorprendió a los panelistas del programa de América: “Me llega un mensaje del entorno de Vicuña. Me dicen que está muy deprimido y muy caído, y que tienen mucha preocupación por él”, comenzó diciendo.

Según el relato, Vicuña atraviesa días complejos, en medio del conflicto con Eugenia “la China” Suárez por sus hijos Magnolia y Amancio: “No está queriendo ni salir a la calle, tiene pocas ganas de grabar y la está pasando muy mal”, detalló Yanina.

La situación sería tan delicada que incluso modificó sus hábitos a la hora de moverse por la vía pública: “Y ahora hasta chequea si hay prensa a la salida porque no quiere hablar más”, afirmó, dejando entrever un agotamiento que va más allá de lo profesional.

Para la presentadora, lo que ocurre con Vicuña es apenas la punta del iceberg: “Para mí, esto no va a terminar acá, ni va a terminar bien”, cerró, generando aún más incertidumbre sobre el presente y futuro del galán chileno.