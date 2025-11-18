El 10 de noviembre, la China Suárez regresó a Buenos Aires después de más de 50 días en Turquía, país al que viajó junto a sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña por su romance con Mauro Icardi.

En ese contexto, en Puro Show le preguntaron a Pampita por el reencuentro de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña con sus hermanos menores, a quienes no veían hacía tiempo.

Pampita contó cómo fue el reencuentro de sus hijos con los de la China Suárez (eltrece)

PAMPITA CONTÓ CÓMO FUE EL REENCUENTRO DE SUS HIJOS CON LOS DE LA CHINA SUÁREZ

“Mis hijos están contentos. Aman a su familia, aman a sus hermanos, y yo me pongo muy contenta por ellos cuando los veo bien y felices”, dijo Carolina Ardohain al notero de eltrece, quien mencionó el partido de rugby que volvió a reunir a los hermanos el fin de semana pasado.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos (Foto: Movilpress)

Lejos de internas y polémicas, Pampita agregó: “Me encanta que sea así y que ellos puedan darles amor a todos. Me gusta que se críen en paz y tranquilos”.

Respecto de la conflictiva relación entre Vicuña y Suárez, la modelo y conductora prefirió no opinar, aunque sí se mostró cercana a su expareja: “Con Benjamín tenemos muy en claro que somos un equipo y queremos dar nuestra mejor versión a nuestros hijos, para que puedan vivir estos años con mucha paz y contenidos de los dos lados”.

