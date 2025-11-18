El 10 de noviembre, la China Suárez regresó a Buenos Aires después de más de 50 días en Turquía, país al que viajó junto a sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña por su romance con Mauro Icardi.
En ese contexto, en Puro Show le preguntaron a Pampita por el reencuentro de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña con sus hermanos menores, a quienes no veían hacía tiempo.
PAMPITA CONTÓ CÓMO FUE EL REENCUENTRO DE SUS HIJOS CON LOS DE LA CHINA SUÁREZ
“Mis hijos están contentos. Aman a su familia, aman a sus hermanos, y yo me pongo muy contenta por ellos cuando los veo bien y felices”, dijo Carolina Ardohain al notero de eltrece, quien mencionó el partido de rugby que volvió a reunir a los hermanos el fin de semana pasado.
Lejos de internas y polémicas, Pampita agregó: “Me encanta que sea así y que ellos puedan darles amor a todos. Me gusta que se críen en paz y tranquilos”.
Respecto de la conflictiva relación entre Vicuña y Suárez, la modelo y conductora prefirió no opinar, aunque sí se mostró cercana a su expareja: “Con Benjamín tenemos muy en claro que somos un equipo y queremos dar nuestra mejor versión a nuestros hijos, para que puedan vivir estos años con mucha paz y contenidos de los dos lados”.
