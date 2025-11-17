A casi un año de apostar al amor con Mauro Icardi, la China Suárez dejó en claro que está enamoradísima del futbolista en su mano a mano íntimo y picante con Moria Casán.

La conductora de eltrece ahondó en la apasionada relación, y la actriz no defraudó con sus declaraciones.

China Suárez sorprendió con su confesión más picante sobre Mauro Icardi (eltrece)

La confesión más hot de la China Suárez sobre Mauro Icardi: “Él es mi desayuno”

Moria Casán: -¿Cómo es el desayuno mañanero? Estamos en La mañana con Moria y quiero saber: ¿quién se levanta primero?

China Suárez: -Yo me levanto antes para llevar a los chicos al colegio, pero cuando vuelvo me tiro a dormir. Arranco a la tarde, me voy a pasear… Él entrena a las 9 o a las 10 de la mañana. Si tuvo partido el día anterior, le toca a la tarde.

Moria: -¿Cuál sería el desayuno de Mauro y la China?

China: -Él es mi desayuno.

Moria: -Ella está chocha.

China: -Él también, pero es más tímido…

Moria: -Sí, lo sé. Él está muerto (de amor)…

China: -Sí, está muerto (risas).

