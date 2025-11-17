Las pocas veces que Mauro Icardi se enfrentó a una cámara y un micrófono fue conciso en sus declaraciones, y ahora volvió cuando hizo una impactante confesión a la China Suárez delante de Moria Casán.

"Estuvo en un momento muy difícil de mi vida“, afirmó el delantero de Galatasaray.

Entonces, Mauro se refirió a la rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en su rodilla derecha que padeció en noviembre de 2024: “Para un futbolista esta lesión que yo tuve es un antes y un después. Y yo, por suerte, la pude conocer en ese momento”.

Mauro Icardi.

“Fue un pilar muy importante en mi vida, en ese oscuro momento que tenía, que tenía que tener. Estaba solo, recién separado, con mil problemas, sin poder estar con mis hijas. Y ella fue el apoyo importante que necesitaba”, declaró enamoradísimo de la China y mirándola a los ojos.

La historia de amor de Mauro y la China

“De ahí en adelante pudimos forjar esta relación, que como ya contó todo, pasó en París (sic) hace cuatro años, en 2021″.

“Estoy muy contento de que siga, de cómo estamos, de la familia que formamos. Y quiero poder estar toda mi vida a su lado”.