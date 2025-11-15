Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena este viernes, cuando participó del programa Otro día perdido junto a Mario Pergolini y la China Suárez.

Lo que parecía una entrevista tranquila terminó en escándalo: el delantero del Galatasaray soltó una frase picante que todos interpretaron como un palito para Wanda Nara, su exmujer.

Todo arrancó cuando Pergolini, fiel a su estilo, le tiró: “Es reloco que hayan terminado juntos. Todo daba más a que no. Era difícil, se dijo mucho”.

Icardi no dudó y respondió con munición gruesa: “Ese es el problema. Se dijo mucho pero del otro lado. La verdad no se supo tanto”.

El comentario de Icardi y la reacción en redes

La frase no pasó desapercibida. En las redes sociales, los usuarios no tardaron en señalar que el “otro lado” al que se refirió Icardi era nada menos que Wanda Nara.

Muchos recordaron que, tras el famoso encuentro entre Icardi y la China en París en 2021, Wanda fue quien llamó a Yanina Latorre para contar detalles de la crisis matrimonial y hasta viajó con Susana Giménez a Turquía para una entrevista exclusiva. En esa charla, Icardi había admitido ante la diva que “cometió el error de su vida”.

A cuatro años del escandaloso “Wandagate”, la historia sigue dando que hablar. Ahora, con Icardi y la China juntos y felices, el pasado vuelve a aparecer cada vez que alguno de los protagonistas hace una declaración.

El divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: ¿cuándo se concreta?

En medio de la entrevista, la China Suárez también se refirió al futuro de la pareja y fue tajante: “Primero tiene que divorciarse”.

Así, dejó en claro que, antes de pensar en casamiento, Icardi debe cerrar su historia legal con Wanda Nara. Según contó, en marzo quedaría efectiva la separación.

La actriz, además, habló de su propia postura sobre el matrimonio: “Estuve a punto de casarme. Salón pago, todo el catering. Tenía la fantasía de ser mamá de chica, pero siempre les decía a mis parejas ‘para qué nos vamos a casar si después nos vamos a divorciar’”.

Por último, la China no escatimó elogios para su pareja: “Con Mauro somos un equipo. Es imposible no obnubilarse con él”.