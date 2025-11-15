La entrevista de Eugenial “la China” Suárez y Mauro Icardi en Otro Día Perdido no tardó en despertar todo tipo de repercusiones. Y no solo por la química de la pareja, sino por las confesiones inesperadas que surgieron al aire. Entre risas, complicidades y alguna que otra incomodidad, el futbolista terminó revelando el pedido tajante que le hizo a la actriz apenas comenzaron su relación.
Todo surgió cuando China habló de su trabajo en la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda (la nueva serie dramática que desembarca el 19 de noviembre en exclusiva por Disney+), y de las escenas subidas de tono que debió interpretar.
“Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó, con ironía, Eugenia.
Fue entonces que Mauro intervino: “En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, atinó a decir, algo incómoso. Pero la China defendió su profesión: “Bueno, pero ya me conoce y ya me conoció así. No es que hice muchos infantiles. En general, siempre estoy en bolas”.
Mauro Icardi: “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo (escenas desnuda). Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso”.
“Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, sentenció Mauro, dejando en claro que no quiere que la actriz haga de nuevo ese tipo de escenas. Y su novia cerró: “Está bien que no la caretea. Si, es verdad que me lo dijo”.
¡Qué momento!
MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ REVELARON CÓMO RESUELVEN SUS DISCUSIONES PUERTAS ADENTRO: “ÉL ES MUY RENCOROSO”
Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a convertirse en tema del día, esta vez por una charla desopilante y sorprendentemente íntima en Otro Día Perdido, donde contaron cómo manejan las discusiones.
Todo comenzó cuando Mario Pergolini le preguntó al futbolista si era picante. A lo que Icardi no dudó con su respuesta: “¡Demasiado! Más que ella (por la China), pero no se me conoce mucho la voz”.
La entrevista tomó un giro más íntimo cuando hablaron de su historia en común. Mauro, con una memoria envidiable, lanzó: “Nos conocemos desde el 2021”. Tras escucharlo, su novia destacó su habilidad: “Hijo de pu… cómo sos con las fechas”.
“Tengo todo acá (se señala la cabeza). Me guardo todo y me acuerdo de todo”, agregó Mauro. Y cuando Pergolini indagó si se debía a que era rencoroso, Eugenia intervino con un brutal sincericidio: “Sos re rencoroso”.
Mauro Icardi: “No somos de pasar cinco días sin hablar, tanto no. Pero, a veces cuando pasa una discusión, mejor no hablamos”.
Ese comentario abrió la puerta a un tema candente: cómo reaccionan cuando discuten. En el programa revelaron que hay momentos en los que prefieren alejarse un rato hasta bajar la tensión: “No somos de pasar cinco días sin hablar, tanto no. Pero, a veces cuando pasa una discusión, mejor no hablamos. Soy medio callado, después nos acercamos y pasa todo”, cerró el deportista, sin vueltas.