El mundo de la farándula volvió a sacudirse este jueves cuando Pochi, la panelista de Puro Show, compartió una captura que no pasó para nada desapercibida: ¡un like de Maxi López a uno de los chistes más picantes sobre Eugenia “la China” Suárez!

En la publicación original, se puede ver una placa verde con el siguiente texto: “Primer acto: La China le roba el marido a Eugenia Tobal. Segundo acto: La China le roba el marido a Pampita. Tercer acto: La China le roba el marido a Wanda Nara. ¿Cómo se llama la obra? China Zorrilla“.

El posteo hace alusión a los escandalosos triángulos amorosos que durante años circularon en los medios, rematando el “chiste” con un título que jugaba con el apellido de la actriz.

Pero lo que realmente encendió las alarmas de los seguidores fue el gesto del ex de Wanda Nara, al poner un explosivo “me gusta” en el muro que despertó todo tipo de repercusiones.

Pochi no dejó pasar el detalle y lo compartió con un comentario filoso: “Mmmm… Los likes de Maxi… ¡Al final terminan todos farandulizados y mediáticos!”.

LAS IMÁGENES INÉDITAS DE LA CHINA SUÁREZ CON MORIA CASÁN: CHARLA EXPLOSIVA Y GESTO CARIÑOSO PARA MAURO ICARDI

Luego de romper el silencio en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, Eugenia “la China” Suárez mantuvo un imperdoble mano a mano con Moria Casán, ante la atenta mirada de su pareja, Mauro Icardi. Las imágenes se podrán ver el róximo lunes 17 de noviembre a las 9 por eltrece.

El panelista Gustavo Méndez compartió en sus redes las fotos exclusivas del backstage de la entrevista que la actriz grabó con la diva, donde se la ve relajada, sonriente y con una complicidad total con la conductora.

La charla mano a mano con Moria se dio en el marco de un clima distendido, entre flores, café y risas que —según trascendió— se mantuvieron durante toda la grabación.

“La China con Moria está hablando de todo y sin filtro”, aseguró el periodista, con las postales que compartió con sus seguidores de Instagram.

Pero eso no fue todo: entre las imágenes reveladas también apareció Icardi, sentado muy atento siguiendo la nota desde atrás de cámara.

Asimismo, la cuenta oficial del ciclo de la One difundió un video donde se ve a Eugenia mimosa con su novio, y a pura risa con Moria antes de la tan esperada entrevista.