Mauro Icardi volvió a reencontrarse con sus hijas el último martes tras su regreso a la Argentina y este jueves se viralizaron imágenes del futbolista con las menores y la China Suárez en un centro comercial.

El video fue publicado por las redes sociales de LAM, desde donde afirmaron “Felices los 4″, y se puede ver cómo son interceptados por la prensa. Con ellos se encontraba el estilista y amigo de la actriz, quien llevaría los paquetes de las compras y las pequeñas con sus rollers.

Según informó Paula Varela en Intrusos, el delantero del Galatasaray no llevó las llevó al colegio para poder pasar la mayor parte del tiempo juntos: “Son tres, cuatro días que tenía con ellas y dijo, ‘no voy a perder tiempo de estar con mis hijas cuando no las veo hace meses meses’.”

“Él tendría que llevar a las niñas el 15, pero está esperando que le den una confirmación del Galatasaray porque está pidiendo más días al club, todavía no le contestaron. Si el Galatasaray le contesta que se puede quedar más días, se queda para seguir con sus hijas. Esto ya lo sabe Wanda", sumó la panelista.

ASÍ SON LOS DÍAS DE MAURO ICARDI CON SUS HIJAS TRAS EL REENCUENTRO EN ARGENTINA

En Intrusos dieron a conocer información de cómo pasan los días las hijas de Mauro Icardi con él y la China Suárez desde el reencuentro: "Las nenas no hablaron con Wanda el primer día ni la primera noche, cuando les preguntaron si querían hablar dijeron que no, que están jugando".

Por su parte, Karina Iavícoli sumó: “Me contaron los vecinos que lo vieron a Mauro Icardi con el carrito de golf con las dos nenas, varios de ellos se acercaron y lo felicitaron, lo vieron contento. Y una de esas personas me dijo que él se largó a llorar, súper emocionado por el momento que está compartiendo, que la hija más grande está colgada al cuello de él”.

