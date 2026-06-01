Después de semanas de incertidumbre y preocupación por su estado de salud, Chiche Gelblung volvió a mostrarse públicamente y transmitió un mensaje alentador a quienes seguían de cerca su evolución. El periodista permanece internado desde hace dos semanas en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó inicialmente por una afección en uno de sus dedos del pie, aunque posteriormente su cuadro se complicó a raíz de una infección intrahospitalaria.

La esperada reaparición se produjo a través de una videollamada con el programa Infama (América TV). Durante la comunicación, el conductor se mostró lúcido, atento y, fiel a su estilo, interesado por los temas de actualidad que ocupan la agenda informativa.

Fue la propia Marcela Tauro quien destacó el momento al aire. “Lo importante es que está hablando y siguiendo todo lo que pasa”, señaló la conductora al presentar las imágenes. Por su parte, el periodista Pablo Layús reveló que Gelblung aprovechó el contacto para comentar uno de los casos policiales más resonantes de los últimos días, demostrando que sigue conectado con la realidad cotidiana pese a la internación.

CRÉDITO: Instagram

PREOCUPACIÓN POR LA SALUD DE CHICHE GELBLUNG

En paralelo, el médico Guillermo Capuya brindó detalles sobre el complejo panorama clínico que atraviesa el periodista. Durante una entrevista televisiva, explicó que la recuperación demandará tiempo debido a distintos antecedentes médicos que complican el proceso.

Capuya recordó que Gelblung, de 82 años, padece una enfermedad arterial que afecta la circulación sanguínea y que meses atrás debió someterse a la colocación de stents en una de sus piernas tras sufrir problemas para caminar. Además, reveló que recientemente estuvo internado en terapia intensiva luego de una descompensación que encendió las alarmas en su entorno.

A ese cuadro se sumó una caída que le provocó un hematoma en la zona del rostro mientras se encontraba bajo tratamiento anticoagulante, una situación que representó un desafío adicional para los profesionales que siguen su evolución.

Foto: Instagram (@chiche_oficial)

CÓMO SIGUE LA RECUPERACIÓN DEL PERIODISTA

Más allá de las dificultades, el especialista aseguró que Gelblung se mantiene consciente y lúcido, aunque continúa bajo estricta observación médica. También indicó que aún debe realizarse nuevos estudios para monitorear su evolución y controlar otros problemas de salud preexistentes.

Mientras tanto, el respaldo de su familia aparece como uno de los pilares fundamentales durante este proceso. La reciente aparición pública del periodista no solo permitió despejar rumores sobre su estado, sino que además dejó una imagen tranquilizadora para colegas, amigos y seguidores que aguardaban noticias positivas sobre su recuperación.