La frágil salud de Samuel Chiche Gelblung (82) volvió a causar preocupación, ya que el domingo debió ser internado de urgencia tras una descompensación, a un mes de que los médicos le colocaran dos stents cardíacos.

La última que se había hospitalizado vez “fue el 20 de abril, cuando se descompensó”, luego “le pusieron dos stents”, pero lejos de hacer reposo como le indicaron los profesionales “se fue a trabajar a la radio y a la tele”, contó Pía Shaw.

“Hace 15 días sufrió una caída en su casa que le provocó una herida en la cara”, continuó la panelista de A la Barbarossa.

Chiche Gelblung y su esposa Cristina Seoane (Foto: Movilpress)

“En las últimas horas, se descompensó, hoy está internado en terapia intensiva, los médicos están evaluando cuál es su estado de salud”, contó.

Qué cuadro preocupa a los médicos y su familia

Lo cierto es que Chiche “está despierto” y “estuvo hasta muy tarde ayer mandándome algunos mensajes”.

En Puro Show contaron cómo fue que Chiche se había caído en su hogar.

“Lo que le sucedió del lado izquierdo del ojo, es lo que más provoca hoy preocupación en los médicos y en la familia, para ver qué es lo que sucede”, enfatizó.

Concluyó Pía Shaw en alusión al informe médico sobre Chiche Gelblung.

Por qué se cayó Chiche Gelblung

Por otra parte, Nancy Duré confirmó que habló con Chiche por WhatsApp, quien “está lúcido” y le respondió un “ji, ji, ji” a la pregunta de cómo estaba.

Así estaba Chiche Gelblung tras la caída que le hirió el ojo izquierdo.

Además, Walter Leiva precisó los detalles de su tropezón de hace dos semanas, que le provocó hematomas en la cara: “Fue a causa de un espolón que tiene en el pie. Hace seis días que está internado en el Mater Dei”.