Pampita volvió a estar en el centro de la escena por su separación y reconciliación de Martín Pepa en cuestión de horas. En una entrevista con Infama, la modelo se refirió a su vuelta con el empresario y dejó en claro que, aunque el cariño sigue intacto, la distancia y la exposición pública son desafíos constantes para la pareja.

La conductora fue directa cuando le preguntaron por su relación: “No voy a dar más detalles de mi vida, porque se meten mucho, opinan mucho. Yo les di mi explicación. Soy re amable, paro, con temas que son míos. Y después dicen cosas feas. Y las familias detrás, entonces no, no me gusta lo que hacen”, lanzó Pampita, marcando un límite a la prensa.

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

“Él es muy bueno y nos queremos mucho. Y las veces que nos hemos separado siempre ha sido en re buenos términos, no por terceros, con siempre mucho amor, cariño, como tiene que ser. Tenemos otros temas nuestros”, explicó, sobre el vínculo.

La modelo reconoció que la distancia es uno de los factores que más pesa en la relación. “Claro, y como cualquier pareja, a veces necesitamos pensar qué queremos o cómo lo logramos, cómo hacemos con nuestras dinámicas. Pero bueno, la verdad que doy lugar a que opinen y digan muchas cosas que no son. Así que voy a tratar, de ahora en más, de no decir nada de mi vida personal, sentimental. Y espero que así se metan menos”, sostuvo.

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Con honestidad, Pampita admitió las dificultades de mantener una relación a la distancia: “Siempre hubo amor, pero nos cuesta organizarnos. Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo. Tenemos hijos, así que eso también hace que tengamos que estar en el país en el que vivimos”, detalló.

La modelo aseguró que hacen todo lo posible para sostener el vínculo: “Hacemos malabares para que funcione y los vamos a hacer todas las veces que queramos nosotros, sin que se meta nadie”, sentenció.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

“Esta relación yo la tengo lo más lejos de los medios posibles. En los viajes no publico nada, doy pocas declaraciones. Pero bueno, a veces suceden cosas y tampoco me dan tiempo a que yo procese las cosas. Como que se vuelven locos para que diga algo”, confesó.

“Cada tanto nos replanteamos todo porque no es fácil vivir tan lejos y no es fácil tener hijos en distintos países y amar nuestros trabajos, porque los dos amamos nuestro trabajo y ninguno de los dos lo va a dejar. Así que obviamente hay que reorganizarse varias veces y volver a ver cómo lo hacemos”, reconoció.

Por último, fue contundente sobre la posibilidad de mudarse: “No es una posibilidad y lo sabemos desde el día uno que no es una posibilidad. Seguiremos así intentando todas las veces que sea necesaria”, cerró Pampita.

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