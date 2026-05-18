El cantante británico Robbie Williams rompió el silencio y explicó, con una sinceridad pocas veces vista, los motivos por los que rechazó convertirse en el sucesor de Freddie Mercury al frente de Queen.

Lejos de esquivar la pregunta, el ex Take That se reconoció incapaz de llenar el vacío dejado por uno de los frontman más grandes de la historia del rock.

“NO SOY FREDDIE”: LA CONFESIÓN DE ROBBIE WILLIAMS SOBRE QUEEN

Consultado sobre si su negativa se debía al miedo de no estar a la altura o a la cuestión económica de tener que repartir las ganancias con los otros integrantes de la banda, Robbie Williams fue contundente:

“Soy un entertainer. Freddie Mercury era un talento al nivel de Beethoven, con una voz angelical, un rango, un carisma y una majestuosidad únicos. Yo no soy eso”, comenzó diciendo en una entrevista.

Crédito: X

A lo que continuó y cerró su idea: “Cualquiera que se ponga en esos zapatos sería una pálida imitación de una de las mejores personas que jamás pisó un escenario. Y sí, también por tener que repartir el dinero”.