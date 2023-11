En Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) hicieron referencia a las declaraciones de Robbie Williams sobre su estado de salud.

“El músico atraviesa un momento complicado y está por lanzar un documental con una mirada totalmente honesta de sus años de sus excesos”, contó Gabriela Sobrado.

Así, la conductora detalló: “Habló con el diario The Sun, confesó los traumas que atraviesa por la andropausia y aseguró que agotó todo lo bueno natural que tenía”.

“Tengo la manopausia, mi hija dice ‘papá es un flojo y no me gusta ese término porque así me describían cuando era joven”, confesó el cantante a The Sun.

FUERTE RECONOCIMIENTO DE ROBBIE WILLIAMS SOBRE SU SALUD

En diálogo con The Sun, Robbie Williams reconoció no estar pasando por su mejor momento debido a los excesos en su época de oro como cantante.

“La realidad es que estoy hecho polvo por lo que me hice en los años 90 y parte de los 2000″, confesó el artista al medio internacional.