El asombro de Ricardo Diotto al enterarse que María Fernanda Callejón lo había acusado de abuso sexual simple fue absoluta, y su reacción en vivo quedó registrada en el movil que dio tras recibir una condena condicional a cuatro meses.
“¡¿Me estás jodiendo?!“, se sorprendió el odontólogo cuando intentaba subir a su auto tras el fallo adverso que aseguró apelará.
Todo se dio en una charla con Intrusos, después de que Ricky minimizara la sentencia en su contra: “Si hubiera sido algo más serio o algo más concreto me hubieran dado cuatro años”.
-Lussich: Bueno, ella te acusó hoy de abuso sexual. Eso es algo muy serio.
-Diotto: No, no estoy enterado de nada. Yo me lo tomo a risa.
-Lussich: Ella dijo que en junio pasado vos la abusaste sin penetración.
-Diotto: ¿¡Me estás jodiendo!?
-Lussich: Por supuesto que no, Ricardo. Lo dijo en un móvil, en el programa donde ella trabaja, antes del fallo. Dijo que vos la abusaste sexualmente sin penetración en junio del año pasado.
-Diotto: No, por favor, chicos. Por favor... Para mí ya está, chico, ya está. Llevo cuatro años dando vuelta con esto.
En ese ida y vuelta, Ricardo enfatizó: “Más vale que niego todo. ¿Estamos todos locos? Yo no tengo contacto con ella. (...) Yo acercamiento con ella jamás".
Qué dijo Diotto sobre el encuentro con Callejón por el que lo acusaron de abuso
Dada la gravedad de los hechos que le imputaba Callejón, a Diotto le pasaron el audio de las declaraciones en su contra y se rió espantado.
El show de gestos de asombro, indignación mutó a una carcajada sarcástica: “No tengo nada para decir. No me sorprende nada. Me quedé helado”.
Acto seguido, Ricardo Diotto manifestó estar “tranquilo” y se refirió al día en que operaron a Giovanna, su hija con María Fernanda Callejón: “Estuve en la habitación con ella y mi hija despierta. Había una enfermera, en un hospital hay cámaras. ¿¡Estamos todos locos!? Es una locura. Es un disparate”.