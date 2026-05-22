A un día de cumplirse el aniversario número 26 de la muerte de Mario Castiglione, padre de Sofía Gala, Moria Casán se sorprendió incluso a sí misma con las palabras que le dedicó a su ex pareja al aire de La Mañana con Moria.
Castiglione falleció el 21 de mayo del 2000, víctima de un cáncer de colon.
Durante el programa, la diva recordó con emoción al padre de su hija y le dedicó un sentido mensaje: “El padre de mi hija fue un gran hombre, Castiglione. Me dio nada más ni nada menos que una familia y se lo vuelvo a agradecer. Te amo, mi amor”.
Las palabras generaron sorpresa entre sus compañeros de mesa, quienes remarcaron que nunca la habían escuchado decirle públicamente “te amo” a Castiglione. Entonces, Moria agregó: “Creo que nunca se lo dije. Bueno, te amo, Castiglione. Estás en una tumba, no me escucha, pero gracias por darme una hija y una familia”.
Luego, la conductora destacó el legado familiar que construyó junto a él: “Tengo a Sofía Gala Castiglione, a Helena Tuñón y a Dante Della Paolera gracias a vos. Si no, yo no hubiera tenido una familia”.
Finalmente, Moria reflexionó sobre cómo cambió su mirada con el paso del tiempo: “No me insistió demasiado, pero mi idea no era formar una familia, era seguir construyéndome yo. Y, por suerte, tengo una familia”.