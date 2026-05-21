Son momentos de enorme preocupación los que se viven alrededor de Christian Petersen. El reconocido chef fue internado de urgencia y, según revelaron en LAM, habría ingresado atravesando un fuerte episodio de salud mental.

La información fue dada por Pilar Smith al aire del programa que conduce Ángel de Brito, donde contó detalles del cuadro que atraviesa Petersen: “El último momento tiene que ver con el estado de salud de Christian Petersen, quien está internado en estos momentos”, comenzó diciendo la periodista.

Luego, precisó cómo habría sido el ingreso del chef al centro médico: “Ingresó ayer a la noche al Hospital Alemán, acompañado por su esposa (Sofía Zelaschi)“. Pero el dato más impactante llegó segundos después, cuando Pilar reveló el delicado cuadro que habría presentado Petersen al llegar a la guardia: “Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones, eso es lo que nos dicen”, sostuvo en vivo.

Foto: Instagram (@chrispetersenok)

Según detalló, la situación habría requerido atención inmediata: “Entró por la guardia y fue derivado directamente al pabellón de psiquiatría”. Por fortuna, también llevaron tranquilidad sobre su evolución: “Lograron estabilizarlo y aún no hay parte médico. Aparentemente, mañana podrían llegar a darlo”.

Mientras tanto, Christian Petersen continúa internado y bajo observación médica, a la espera de un informe oficial sobre su estado de salud. En LAM también recordaron que es la primera vez que atraviesa una situación delicada similar. A fines de 2025, Christian pasó 26 días internado en terapia intensiva luego de atravesar una dura falla multiorgánica durante una excursión en el volcán Lanín.

Pilar Smith: “El último momento tiene que ver con el estado de salud de Christian Petersen, quien está internado en estos momentos. Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones, eso es lo que nos dicen”.

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CHRISTIAN PETERSEN MOSTRÓ SU ESTADO FÍSICO TRAS PASAR 26 DÍAS EN TERAPIA INTENSIVA: “RECUPERANDO DÍA A DÍA”

Christian Petersen está dando pelea y mostrando que la fuerza no le falta. Tras pasar 26 días internado en terapia intensiva luego de atravesar una dura falla multiorgánica durante una excursión en el volcán Lanín, el chef se animó a mostrar cómo está su cuerpo después del momento más difícil de su vida.

En las últimas horas, Petersen publicó un video en sus redes sociales (en enero de 2026) donde se lo ve entrenando en su casa, con el torso desnudo, dejando a la vista un estado físico que, aunque marcado por la dura experiencia, denota que está en plena rehabilitación: “Recuperando día a día”, escribió el cocinero en el posteo que subió a Instagram Stories.

Las imágenes fueron un mensaje de esperanza para sus seguidores, que acompañan cada paso de su lucha desde aquel accidente ocurrido un mes atrás.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@chrispetersenok)

Pese a lo traumático de la situación, Christian Petersen demuestra que está enfocado en retomar su vida normal, con energía y actitud positiva para seguir adelante.