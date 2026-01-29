La expedición al volcán Lanín de Christian Petersen a finales de 2025 terminó en un encuentro cercano con la muerte tras 26 días en terapia intensiva y 10 en unidad coronaria, ahora el chef se animó a explayarse sobre lo que pasó antes, después y las versiones de que habría consumido cocaína y metaanfetaminas.

Por un lado, frente al rumor que circuló en los medios sobre supuesto consumo problemático, Petersen se enojó con la prensa: “Meterse con algo privado… no entiendo cómo laburan de eso".

“No tengo nada que esconder”, se limitó a comentar en la entrevista para La Nación.

Foto: Instagram (@chrispetersenok)

En cuanto al comunicado de la asociación de guías de montaña que lo acusó de “prepotente” enfatizó: “No, todo mentira. Con los cuatro o cinco con los que subí les pedí perdón”.

Qué le pasó a Petersen en el volcán Lanín

“Pensé que íbamos a ir en un grupo muy reducido. Que iba a estar en silencio. (..) A veces tengo un tema de ataque de pánico. Cuando estoy con mucha gente mucho tiempo me agarra una cosa de querer estar a solas. Y me pasó que cuando subí al Lanín parecía la 9 de Julio”, explicó.

Christian Petersen (Foto: Instagram @chrispetersenok)

Luego siguió: “Cuando llegué a la base había 40 personas y en la carpa éramos diez. Todo el mundo quería charlar de cocina, yo de las flores que había en el volcán. Y la verdad es que a la noche me agarró un poco de claustrofobia —dicen que te agarra un ataque de la montaña por la falta de aire—, y me quise bajar".

“Me fui a dormir. Al otro día, bajé corriendo, feliz. (...) Quizás me puse demasiado al límite, quizás no me escuché. Tendría que haberme hecho un chequeo mejor al que me había hecho. Y ahora esto se suma al diagnóstico del Hospital Alemán. en la última tomografía computada apareció que estaba con neumonía”, agregó.

Christian Petersen. Fuente: Instagram

“El tema es que cuando bajé me midieron las pulsaciones y tenía una arritmia que habría que ver desde cuándo la tengo, porque para mí yo estaba normal. Estaba manija como estoy la mitad de mis días. Y eso es lo que tengo que empezar a regular”.

“Llegó la ambulancia, me pusieron un suero, me llevaron al hospital. Cuando llego me dicen estás con arritmia, no te asustes, te vamos a medicar. Y ahí me ataron y me medicaron. Y ahí hay 30 días en los que no sé qué paso".

El diagnóstico de lo que le pasó

“Estaba intoxicado en Brasil, dicen que puede haber sido dengue o zika; tenía un virus en el corazón, o sea que ya tenía el corazón un poco inflamado; veinte días antes me había hecho una radiografía y [mostraba que] estaba saliendo de una neumonía… Más el estrés, más la montaña, fueron cinco factores que hicieron que fallara. Bajé muy rápido y eso desató una arritmia altísima“, resumió las múltiples causas de su infarto.

Foto de Instagram

“Hoy estoy al 20 por ciento, aprendiendo a reeducar mis neuronas, mis nervios, mis músculos. Perdí casi 18 kilos. En la terapia perdés mucho músculo. Entonces estoy ahora rehabilitando mis músculos”, cerró Christian Petersen.