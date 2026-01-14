Poco a poco, Christian Petersen vuelve a su cotidianidad tras el episodio cardíaco que sufrió durante una excursión al volcán Lanín y que puso en riesgo su vida.

El cuadro del chef se agravó y derivó en una falla multiorgánica, por la que estuvo 25 días internado, primero en San Martín de los Andes y luego en el Hospital Alemán de Buenos Aires.

Activo en Instagram, Petersen compartió uno de los avances más significativos de su recuperación y lo acompañó con una reflexión que refleja su presente.

“Qué sensación tan buena y tan profunda, esta de ir poco a poco”, escribió el chef junto a una imagen en la que se lo ve caminando, despacio y con paso firme, enfocado en su recuperación.

Foto de Instagram

Christian Petersen recibió el alta y habló por primera vez de su salud

Durante la primera semana de enero, Christian Petersen recibió el alta médica y habló con Juan Etchegoyen sobre el episodio de salud que sufrió mientras se encontraba en Neuquén.

“Aún no sé bien lo que me pasó. La semana que viene voy a tener los resultados”, comenzó diciendo el chef.

Al referirse a la descompensación que sufrió en plena excursión, destacó el accionar de quienes lo asistieron: “Los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, remarcó, visiblemente agradecido.

Sobre los posibles motivos del episodio, Petersen expresó: “Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

Finalmente, aseguró que estaba en óptimas condiciones físicas al momento del ascenso al volcán Lanín: “Estaba reentrenado para subir. Hago de todo todos los días y el guía era súper profesional. De hecho, él quería que haga cumbre”.