El reconocido chef Christian Petersen atraviesa horas delicadas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, luego de sufrir un colapso físico mientras intentaba llegar a la cumbre del volcán Lanín.

El jueves por la tarde, el Ministerio de Salud de Neuquén difundió el primer parte médico oficial, donde confirmó que el estado de Petersen es “reservado” y que presenta un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada y continua.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi (Foto: Instagram @chrispetersenok)

El comunicado oficial y el pedido de respeto a la privacidad

Desde la cartera sanitaria provincial aclararon que este parte es la única información oficial disponible hasta el momento y desmintieron versiones previas que hablaban de una fibrilación auricular como causa del colapso.

“Solicitamos especialmente a la comunidad y a los medios de comunicación respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento tan delicado. El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario”, expresaron a través de sus redes sociales.

Además, remarcaron que cualquier novedad sobre la evolución de Petersen será comunicada únicamente por los canales institucionales del ministerio y del hospital.

Cómo fue el accidente en el volcán Lanín

Petersen inició la travesía hacia la cima del volcán, de 3747 metros sobre el nivel del mar, junto a un grupo de diez personas y guías experimentados. Según trascendió, el cocinero no tenía el estado físico necesario para completar el exigente ascenso, lo que derivó en su descompensación.

Los guías de la excursión le brindaron asistencia inmediata y organizaron el descenso hasta la base, donde agentes de Gendarmería colaboraron en el rescate. Petersen ingresó al hospital poco después de ser evacuado del volcán.

Christian Petersen (Foto: Instagram @chrispetersenok)

El apoyo de su familia y el círculo íntimo

Sole Martins, socia del chef, contó que Petersen está acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, y que el entorno más cercano necesita tranquilidad en este momento. También lo acompañan sus hijos, Hans (26), Lars (21) y Francis (17), además de sus hermanos Roberto y Lucas, quienes siguen de cerca la evolución médica.

En los últimos tiempos, Petersen destacó públicamente su relación con Zelaschi, a quien conoció en 2018 durante el programa El gran premio de la cocina.

Allí, él era jurado y ella concursante. “Yo estaba de novio y ella a punto de casarse, pero se vino a trabajar conmigo. Con el tiempo, nos animamos a algo más… Recién a los dos años empezamos a darle un poco más de formalidad”, relató el chef en una entrevista.

Qué se sabe hasta ahora

Por el momento, el estado de salud de Christian Petersen sigue siendo crítico y reservado. Las autoridades sanitarias insisten en que cualquier información oficial será comunicada por los canales institucionales y piden respeto por la privacidad del chef y su familia.