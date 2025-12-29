El chef Christian Petersen fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra internado en el Hospital Alemán, luego de haber pasado más de diez días hospitalizado en San Martín de los Andes.
Según confirmaron fuentes médicas La Nación, Petersen ingresó en horas de la tarde del viernes 26 de diciembre a la institución porteña, donde se le realizaron estudios de rutina y evaluaciones específicas vinculadas a su cuadro clínico.
Una vez concluidos esos exámenes se podrá emitir un parte médico actualizado sobre su estado de salud.
24 DE DICIEMBRE: EL ÚLTIMO PARTE MÉDICO DE CHRISTIAN PETERSON QUE SE HIZO PÚBLICO
QUÉ LE PASÓ A CHRISTIAN PETERSEN
El reconocido cocinero se había descompensado mientras realizaba una excursión con el objetivo de ascender al volcán Lanín, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.
En ese momento, de acuerdo con la información difundida por medios locales, su estado era delicado, lo que motivó su posterior derivación a Buenos Aires para continuar con su tratamiento y seguimiento médico.
