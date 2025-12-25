La internación de Christian Petersen en San Martín de los Andes generó preocupación en el mundo de la gastronomía.

El reconocido chef sufrió un episodio cardíaco durante una excursión al volcán Lanín, cuadro que luego derivó en una falla multiorgánica.

Con el correr de los días, afortunadamente, el profesional mostró una evolución favorable, que fue comunicada en una fecha muy especial: Navidad.

“Se conoció un nuevo parte médico del chef Christian Petersen. Su familia cuenta que el parte habla de una franca mejoría”, anticipó la conductora de Arriba Argentinos, Valeria Sampedro, quien leyó el comunicado en vivo.

Según detalla el parte oficial difundido por la familia, el chef atraviesa una recuperación positiva tras la compleja situación de salud que enfrentó.

Parte médico de Christian Petersen en Navidad

“Nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chri".

“Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y de San Martín de los Andes, que han conducido con cordialidad y gran profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo y luego comenzó a complicarse con una falla multiorgánica”.

“El excesivo esfuerzo físico durante el ascenso fue lo que provocó inicialmente el cuadro cardiológico, que se fue agravando y derivó en una fuerte descompensación, que por suerte fue evolucionando día a día”, informó el parte médico de Christian Peterson.

