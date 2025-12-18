Este jueves se supo que Christian Petersen (56), el chef y jurado de El Gran Premio de la Cocina, además de conductor de El Gourmet sufrió un colapso mientras ascendía el volcán Lanín, pero en la semana previa a este problema de salud, hizo un profundo posteo sobre su situación sentimental.

“Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, escribió Christian en su perfil de Instagram, citando esta frase de Rabindranath Tagore, junto a una galería de fotos que lo muestran muy enamorado de Sofía Zelaschi (30).

Christian Petersen (Foto: Instagram @chrispetersenok)

Petersen y Zelaschi se casaron en abril de este año después de un romance de siete años que empezó en El Gran Premio de la Cocina, donde él era jurado y ella participante. Según contó Petersen en una entrevista para Hola!, el flechazo fue casi inmediato, pero ninguno de los dos se animó a nada.

EL PROFUNDO POSTEO DE CHRISTIAN PETERSEN ANTES DE SUFRIR UN COLAPSO EN EL VOLCÁN LANÍN

Recién cuando Sofía fue eliminada del reality de eltrece, una conocida en común le dijo a Christian que la joven estaba muy triste porque ya no lo vería y él la invitó a trabajar a su restaurante, pero ahí se enteró que ella estaba a punto de casarse con otro hombre.

Petersen, que también tenía pareja, se separó y se animó de declararse a Sofía, que hizo lo mismo. Pese a que el chef la duplicaba en edad, ambos dieron todo en una relación que en un principio fue clandestina hasta que finalmente blanquearon a los dos años.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi (Foto: Instagram @chrispetersenok)

Christian Petersen (Foto: Instagram @chrispetersenok)

Ambos se mudaron juntos en la pandemia de 2020 con sus hijos a cuestas, el pequeño de Zelaschi que el chef adoptó incondicionalmente, y los jóvenes Hans, Lars y Francis Petersen, que entablaron una muy buena relación con la nueva pareja de su papá, que en estos días permanece incondicionalmente al lado de Christian en su internación.

