El reconocido chef argentino Christian Petersen, de 55 años, atraviesa horas críticas en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El viernes pasado, Petersen se descompensó durante una excursión al volcán Lanín y desde entonces permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y bajo estricta observación médica.

Puro Show leyó al aire el comunicado oficial de los médicos por la salud del chef.

El dramático episodio en la montaña y el operativo de rescate

Todo ocurrió mientras Petersen participaba de una actividad de montaña registrada oficialmente en el Parque Nacional Lanín.

Durante el ascenso, el guía del grupo notó que uno de los integrantes no estaba en condiciones físicas óptimas y alertó de inmediato a un guardaparque. Así se activó un operativo de rescate que permitió bajar al chef de la montaña.

Ya en la base, Petersen fue sedado y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes. Allí, el equipo médico detectó que sufría un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que acelera e irregulariza el ritmo del corazón.

Tras ser estabilizado, los médicos decidieron derivarlo al Hospital Ramón Carrillo, el centro de mayor complejidad de la región, donde permanece internado desde entonces.

El parte médico: estado crítico y asistencia respiratoria

Desde su ingreso, el estado de salud de Christian Petersen es delicado. Según fuentes cercanas a su atención, el chef:

Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica

Permanece ventilado y hemodinámicamente inestable

Recibe tratamiento con drogas vasoactivas

Presenta arritmia persistente

Cursa un cuadro de falla multiorgánica

La gravedad de su cuadro impidió, por ahora, su traslado a la ciudad de Buenos Aires, una opción que los médicos evaluaron en las primeras horas tras la internación.

Cautela ante versiones extraoficiales y silencio oficial

En las últimas horas, trascendió de manera extraoficial que estudios toxicológicos habrían dado resultados positivos. Sin embargo, esta información no fue confirmada ni por el equipo médico ni por la familia, por lo que se maneja con extrema cautela.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que detalle la evolución de Petersen.

La familia acompaña a Petersen en San Martín de los Andes

Los familiares directos del chef, incluida su esposa, están en San Martín de los Andes acompañándolo en este momento crítico. Petersen se había casado recientemente, el pasado 18 de abril, en una ceremonia íntima en San Isidro. Días antes del episodio, había compartido públicamente su felicidad por este nuevo capítulo personal.

El círculo íntimo del chef se mantiene en reserva y a la espera de novedades sobre su evolución.